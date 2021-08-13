Бритни Спирс освобождается от опекунства отца

Джейми Спирс, отец Бритни Спирс, согласился отказаться от опекунства своей дочери.



Как сообщает Variety, 12 августа отец Спирс подал в Верховный суд Лос-Анджелеса свой ответ на ходатайство певицы о приостановлении его полномочий. Когда именно закончится опекунство, пока неясно. Джейми Спирс пока заявил, что во время переходного периода будет сотрудничать с судом и, кроме того, ему нужно завершить некоторые дела.



Такой поворот событий — огромная победа для поп-звезды, которая находилась под опекой в течение 13 лет (в 2008 году после публичного срыва суд назначил Спирса опекуном дочери). Все эти годы Бритни была достаточно здорова, чтобы выступать, гастролировать, проживать в Лас-Вегасе и зарабатывать сотни миллионов долларов.

