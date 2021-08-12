Будет ли в Петербурге ковид-фильтр при заселении в общежития вузов, решат министерства-учредители

Вузы города будут определять правила заселения студентов в общежития, исходя из рекомендаций министерств и ведомств — учредителей учебных заведений. Об этом 12 августа в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов. Так он прокомментировал ситуацию в СПбГУ, который ранее заявил, что для заселения необходимы справка о вакцинации, либо о перенесенном ковиде, либо медотвод, а позднее отменил это решение.



«Эпидемиологическая обстановка в Петербурге, как и в Ленинградской области, еще будет меняться, и к концу августа можно будет составить определенное мнение, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора, — пояснил Демидов. — В свое время на совете ректоров это обсуждалось и предполагалось, что если эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге ухудшится к концу августа, нам придется рассмотреть разные меры, включая возможность вакцинации, или иных мер. Мы дождемся рекомендаций Роспотребнадзора, и по вузам будут приниматься соответствующие решения после 25 августа».