Будет ли в Петербурге ковид-фильтр при заселении в общежития вузов, решат министерства-учредители

Вузы города будут определять правила заселения студентов в общежития, исходя из рекомендаций министерств и ведомств — учредителей учебных заведений. Об этом 12 августа в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов. Так он прокомментировал ситуацию в СПбГУ, который ранее заявил, что для заселения необходимы справка о вакцинации, либо о перенесенном ковиде, либо медотвод, а позднее отменил это решение.
«Эпидемиологическая обстановка в Петербурге, как и в Ленинградской области, еще будет меняться, и к концу августа можно будет составить определенное мнение, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора, — пояснил Демидов. — В свое время на совете ректоров это обсуждалось и предполагалось, что если эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге ухудшится к концу августа, нам придется рассмотреть разные меры, включая возможность вакцинации, или иных мер. Мы дождемся рекомендаций Роспотребнадзора, и по вузам будут приниматься соответствующие решения после 25 августа».
Он пояснил, что петербургские вузы находятся в подчиненности 14 различных министерств и ведомств. Например, Минобрнауки подчиняется только 17 вузов, а всего в городе 44 высших государственных учебных заведения. «Учредитель даст рекомендации каждому вузу, и вузы будут принимать решение», — сказал спикер.
Демидов добавил, что 25 августа — это примерная дата заселения первого курса. «У нас есть предположение, что не понадобится какие-то твердые требования предъявлять <...> Естественно, все вузы Петербурга будут готовы к развитию событий», — заключил он.
Ранее Санкт-Петербургский государственный университет объявил, что заселение студентов в общежитие будет производиться только тем, кто был привит от коронавируса, переболевшим, либо тем, кто имеет медотвод. День спустя вуз отменил эту меру.