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Будет ли в Петербурге ковид-фильтр при заселении в общежития вузов, решат министерства-учредители

Вузы города будут определять правила заселения студентов в общежития, исходя из рекомендаций министерств и ведомств — учредителей учебных заведений. Об этом 12 августа в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов. Так он прокомментировал ситуацию в СПбГУ, который ранее заявил, что для заселения необходимы справка о вакцинации, либо о перенесенном ковиде, либо медотвод, а позднее отменил это решение.

«Эпидемиологическая обстановка в Петербурге, как и в Ленинградской области, еще будет меняться, и к концу августа можно будет составить определенное мнение, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора, — пояснил Демидов. — В свое время на совете ректоров это обсуждалось и предполагалось, что если эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге ухудшится к концу августа, нам придется рассмотреть разные меры, включая возможность вакцинации, или иных мер. Мы дождемся рекомендаций Роспотребнадзора, и по вузам будут приниматься соответствующие решения после 25 августа».

Он пояснил, что петербургские вузы находятся в подчиненности 14 различных министерств и ведомств. Например, Минобрнауки подчиняется только 17 вузов, а всего в городе 44 высших государственных учебных заведения. «Учредитель даст рекомендации каждому вузу, и вузы будут принимать решение», — сказал спикер.

Демидов добавил, что 25 августа — это примерная дата заселения первого курса. «У нас есть предположение, что не понадобится какие-то твердые требования предъявлять <...> Естественно, все вузы Петербурга будут готовы к развитию событий», — заключил он.

Ранее Санкт-Петербургский государственный университет объявил, что заселение студентов в общежитие будет производиться только тем, кто был привит от коронавируса, переболевшим, либо тем, кто имеет медотвод. День спустя вуз отменил эту меру.

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Комментарии (2)

265965095
А может, исходя из законодательства? Не, не слышали? Вообще, в этих вузах готовят, в том числе, и юристов, так чего стоит это образование?
266081655
Бедные нынешние студенты! Повезло вам жить в интересное время.....
Моё студенчество в ЛГУ им. А.А.Жданова было просто праздник жизни....
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