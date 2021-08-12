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Подбросившая соседям грудничка мать-кукушка была лишена родительских прав в прошлом году

Врачи стабилизировали состояние подброшенного в Петроградском районе ребёнка

Мать, оставившая в парадной дома двухмесячного ребёнка, знакома органам опеки: её уже лишали родительских прав. Об этом 12 августа рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Анны Митяниной.

«Согласно полученной информации от КДН мать обнаруженного ребенка в ноябре прошлого года была лишена родительских прав. <...> Старший ребенок сейчас проживает и воспитывается бабушкой», — сообщила омбудсмен.

Малышка, найденная прохожими в жилом доме Петроградского района, родилась 25 мая. Её доставили в детскую городскую больницу № 4 в состоянии средней тяжести с инфекциями верхних дыхательных путей и температурой. Медикам удалось стабилизировать состояние девочки и сбить температуру до нормы.

Органы опеки готовят документы о лишении родительских прав. В Следственном комитете в отношении матери возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности (125 УК).

Малыша в коляске нашли между 5-м и 6-м этажом накануне вечером. Собака Есения привела полицию к квартире, дверь которой открыл биологический отец ребёнка. Матери дома не оказалось.

Позже она кратко объяснила свой поступок.

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Комментарии (2)

nalchik11
Таких надо лишать родительских прав не на конкретного ребенка, а вообще
266198937
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна..............

Буду благодарна за любую помощь. Hомер карты 5521 4001 6306 7-946
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