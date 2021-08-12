Подбросившая соседям грудничка мать-кукушка была лишена родительских прав в прошлом году

Мать, оставившая в парадной дома двухмесячного ребёнка, знакома органам опеки: её уже лишали родительских прав. Об этом 12 августа рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Анны Митяниной.

«Согласно полученной информации от КДН мать обнаруженного ребенка в ноябре прошлого года была лишена родительских прав. <...> Старший ребенок сейчас проживает и воспитывается бабушкой», — сообщила омбудсмен.

Малышка, найденная прохожими в жилом доме Петроградского района, родилась 25 мая. Её доставили в детскую городскую больницу № 4 в состоянии средней тяжести с инфекциями верхних дыхательных путей и температурой. Медикам удалось стабилизировать состояние девочки и сбить температуру до нормы.