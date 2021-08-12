Синоптик: На юге России ожидается «библейский потоп»

В Крыму и Краснодарском крае ожидается выпадение рекордного количества осадков. Об этом 12 августа на своей странице в Instagram рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



«Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» — предупредил специалист.



По его словам, на западе Краснодарского края за 24 часа выпадет 186 миллиметров осадков (при месячной норме 45–50 миллиметров), что составляет 370% от нормы августа.



В Керчи за сутки ожидается 151 миллиметр осадков — 343% месячной нормы в 44 миллиметра. «Это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года, когда было 88 миллиметров!» — добавил синоптик.

