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Синоптик: На юге России ожидается «библейский потоп»

В Крыму и Краснодарском крае ожидается выпадение рекордного количества осадков. Об этом 12 августа на своей странице в Instagram рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» — предупредил специалист.

По его словам, на западе Краснодарского края за 24 часа выпадет 186 миллиметров осадков (при месячной норме 45–50 миллиметров), что составляет 370% от нормы августа.

В Керчи за сутки ожидается 151 миллиметр осадков — 343% месячной нормы в 44 миллиметра. «Это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года, когда было 88 миллиметров!» — добавил синоптик.

Летом в Крыму произошло несколько наводнений. Серьезно пострадали Ялта и Керчь, там временно запрещали купание и ограничивали движение транспорта, вводился режим ЧС. В результате были затоплены более 400 домовладений. Несколько человек погибли.

Сумма нанесенного стихией ущерба оценивается в 4,6 млрд рублей. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что восстановление инфраструктуры полуострова займет до двух лет.

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Комментарии (1)

Игорь Титов
пусть все емкости заправляют пресной водой, сейчас в мире острый дефицит этого ресурса, даже немного им завидую, поднимут
ся
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