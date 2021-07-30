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Аксенов заявил, что восстановление Крыма после подтоплений займет до двух лет

Инфраструктуру Крыма после подтоплений летом 2021 года восстановят в течение двух лет. Компенсации пострадавшим домовладениям выплатят быстро.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 30 июля заявил, что устранение всех повреждений инфраструктуры, причиненных ливнями и подтоплениями летом 2021 года, займет до двух лет.

«По домовладениям мы договорились, что компенсация будет выплачена быстро. А по инфраструктуре мы договорились в течение двух лет. Там будет и на 2022 год [заложен план работ и средства]. Там, где технология строительства позволит сделать быстро, не будет проблем ни с выделением денег, ни с нормативными актами. Всё остальное — технологические сроки», — приводит слова чиновника ТАСС.

В июне на восток и юг Крыма обрушились сильные дожди. В результате были затоплены более 400 домовладений. Несколько человек погибли. Стихия нанесла ущерб жителям более чем на 200 млн рублей. Стоимость восстановления дорог в регионе оценили в 6 млрд.

Также сообщалось, что из-за дождя запасы крымских водохранилищ пополнились на 34,4 млн кубометров.

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Комментарии (5)

Nat_May
Предлагаю всех, кто бронил в размытый Крым отдых, отправлять автобусами в апартаменты недалеко от Геленджика👍думаю, возвратов и отказов от брони не будет👍
***_555
"Дайте ещё денег!"
zavval
Да уж, мало в него уже вбухали...
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