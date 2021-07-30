Аксенов заявил, что восстановление Крыма после подтоплений займет до двух лет

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 30 июля заявил, что устранение всех повреждений инфраструктуры, причиненных ливнями и подтоплениями летом 2021 года, займет до двух лет.



«По домовладениям мы договорились, что компенсация будет выплачена быстро. А по инфраструктуре мы договорились в течение двух лет. Там будет и на 2022 год [заложен план работ и средства]. Там, где технология строительства позволит сделать быстро, не будет проблем ни с выделением денег, ни с нормативными актами. Всё остальное — технологические сроки», — приводит слова чиновника ТАСС.

