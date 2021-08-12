Известную разгонами котировок на бирже соцсеть Reddit оценили в 10 млрд долларов

После проведения нового раунда инвестиций капитализация социальной сети Reddit вырастет до 10 млрд долларов. Об этом компания 12 августа сообщила в корпоративном блоге.



Как отмечает Bloomberg, ожидаемая оценка социальной сети на 4 млрд долларов превышает показатель предыдущего инвестраунда в феврале 2021 года. Тогда компания привлекла 250 млн долларов, ее оценка выросла до 6 млрд рублей.

В новом инвестраунде Reddit привлечет 700 млн долларов. Как говорится в сообщении компании, ее выручка от рекламы за второй квартал 2021 года впервые составила 100 млн долларов, что почти в три раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.