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Известную разгонами котировок на бирже соцсеть Reddit оценили в 10 млрд долларов

После проведения нового раунда инвестиций капитализация социальной сети Reddit вырастет до 10 млрд долларов. Об этом компания 12 августа сообщила в корпоративном блоге.

Как отмечает Bloomberg, ожидаемая оценка социальной сети на 4 млрд долларов превышает показатель предыдущего инвестраунда в феврале 2021 года. Тогда компания привлекла 250 млн долларов, ее оценка выросла до 6 млрд рублей.

В новом инвестраунде Reddit привлечет 700 млн долларов. Как говорится в сообщении компании, ее выручка от рекламы за второй квартал 2021 года впервые составила 100 млн долларов, что почти в три раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Пользователи Reddit в начале 2021 года начали массово скупать акции «мемных» компаний, увеличивая их цену на сотни процентов. Среди них оказались и бумаги никому не нужной сети магазинов GameStop и сети кинотеатров AMC. Эти действия принесли миллиардные убытки инвестиционным банкирам. На этом «хулиганы с Reddit» не остановились. Периодически они устраивают набеги на акции других организаций, например Центробанка Японии.

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Комментарии (1)

266081655
"... Эти действия принесли миллиардные убытки инвестиционным банкирам." Кому-то жалко инвест банкиров? Молодцы Reddit!
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