Революция на бирже. Штурм Капитолия — разминка по сравнению с ураганом, бушующим на рынке ценных бумаг

JUSTIN LANE/EPA

Котировки акций десятков компаний в начале 2021 года резко пошли вверх, подорожав на сотни, а то и на тысячи процентов в считанные дни. Необходимость исполнения обязательств по покупке и продаже этих бумаг привела к многомиллиардным убыткам крупнейших институциональных игроков — хэдж-фондов и обогатила тех, кто играл на повышение.

«В 2008 году многие частные инвесторы покончили жизнь самоубийством из-за потери денег, которые достались хэдж-фондам, так что теперь у меня нет ни малейшего сожаления к этим зажравшимся свиньям», — наиболее типичный комментарий участника так называемых «пампов».

Новые робингуды, как называет их американская пресса (поназванию популярного приложения для частных торговцев акциями), не скрывают, что манипулируют котировками на бирже. Суть «пампа» (pump — насос по-английски) в том, что тысячи мелких инвесторов, сговорившись, одновременно начинают скупать акции непопулярной компании, по поводу которой крупные фонды играют на понижение — «шортят». «Шорт — это когда вы берете взаймы у брокера акции и продаете их по текущей цене. Когда бумаги падают (а вы это прогнозировали), вы покупаете их дешевле и отдаете брокеру, закрывая тем самым позицию», — объясняет механику этой игры автор телеграм-канала «Ленивый инвестор» Антон Весенний. До сих пор крупнейшие хэдж-фонды активно пользовались такой стратегией заработка, добиваясь правдами и неправдами падения котировок компаний. По сути, они зарабатывали на падении, и их огромный финансовый потенциал не оставлял никому шанса сопротивляться этой стратегии. Пока не появилось движение WallStreetBet. Десятки тысяч мелких инвесторов в одиночку не могли перебить ставку какого-нибудь Melvin, Citron или Citadel — крупнейших игроков на бирже в США. Но объединившись, они опустошали «стакан заявок», выкупая все до единого выставленные на продажу пакеты акций, не давая возможности хэдж-фондам исполнить свои опционы по удобной для них цене. Стоило в «стакане» появится новому предложению, робингуды его тут же выкупали по более высокой цене, оставляя корпоративных акул с носом. Для каждого из этих бойцов биржевого сопротивления размер инвестиций был относительно небольшим — всего несколько тысяч или даже сотен долларов. Но из-за того, что их было очень много, а, главное, они действовали скоординировано, крыть такую тактику было нечем.

Первой компанией, подвергшейся такому «пампу», стала сеть магазинов, торгующих компакт-дисками GameStop. Всю кашу заварил пользователь социальной сети Reddit под ником Ronoron, которого возмутили заявления сразу нескольких хедж-фондов о том, что бизнес GameStop дышит на ладан: инвест-банкиры дружно начали играть на понижение акций этой компании. Но не в этот раз. После того, как организованные орды частников ринулись скупать акции, цена на них выросла с 17,25 долларов до 347,5 долларов. Разумеется, привыкшие действовать жестко и топить любого, кто попытается сопротивляться, хэдж-фонды начали атаку на повстанцев, нажимая на доступные им рычаги давления. Но тут оказалось, что акул капитализма вообще никто не любит и не сочувствует, а ситуация во внутренней политике в США такова, что помощи им ждать особо не от куда. С одной стороны некоторые торговые площадки, включая Nasdaq, под давлением крупных игроков заявили о приостановке торгов акциями GameStop и некоторых других компаний, которые подверглись «пампам». Однако, с другой стороны, регулятор — Комиссия по ценным бумагам — которая, собственно, и должна давать оценку законности или незаконности действий участников торгов, — пока заняла позицию наблюдателя и не торопится называть частных инвесторов «троллями», «хулиганами» и «шулерами», как уже окрестили представители хэдж-фондов своих противников.

Комиссия лишь заявила, что «активно отслеживает текущую волатильность рынка» и «работает с другими регулирующими органами, чтобы оценить ситуацию и проанализировать деятельность регулируемых компаний, финансовых посредников и других участников рынка». Администрация Reddit, откуда ведется координация военных действий на бирже, сообщила, что до сих пор не получала никаких указаний или требований от регулятора. Хранят хладнокровие и другие официальные лица, которые могли бы оказать поддержку акулам капитализма в их борьбе с биржевыми партизанами. Так, передает The New York Times, в Белом доме заявили, что министр финансов Джанет Йеллен и другие «следят за ситуацией», а Джером Х. Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, сказал: «Я не хочу комментировать конкретную компанию, дневную рыночную активность или тому подобное». В поддержку робингудов уже встали видные деятели капитализма. Илон Маск, например, высказался в том духе, что наступают дикие времена, и его это очень веселит.

Ирония заключается в том, что регулирование торгов всего одной компании не имеет ровным счетом никакого значения. Даже если Nasdaq, Комиссия по ценным бумагам или хоть сам Джо Байден запретят торговать конкретно акциями GameStop, робингуды займутся другой, третьей или десятой компанией, разоряя хэжд-фонды, что они уже вполне энергично и эффективно показали на практике. Добившись успеха с GameStop, участники WallStreetBet переключились и на другие, которые в последнее время терпели серьезные убытки и теряли долю рынка, а в ряде случаев речь шла о фирмах, акции которых падали просто потому, что хэдж-фонды договорились об игре на их понижение: сеть кинотеатров AMC Entertainment, производитель телефонов BlackBerry, телекоммуникационная Nokia, магазины Express и Macy’s, а также Virgin Galactic Holdings и многие другие. У кого-то рост на 50%, а у кого-то и на 300–400%. Чтобы отыскать объект атаки, им достаточно проанализировать, в каких бумагах сейчас «сидят» те самые хедж-фонды, рассказывают авторы канала «Трейдинг вместо работы». В силу их огромной величины и методов работы, их присутствие всегда очень заметно. Достаточно обратить внимание на число акций, выставленных в данный момент на продажу — важно не само число, а доля относительно общего количества всех акций в свободном обращении. Если этот показатель — short ratio — аномально высок, то есть, превышает, к примеру, 10%, с большой долей вероятности речь идет о том, что крупный инвестор играет там на понижение, вложив в это порядочную сумму.

Если играть на повышение начнут пять-десять частных инвесторов, их деньги очень быстро сгорят, а позиции хэдж-фонда устоят. Но если тысячи и десятки тысяч игроков всем миром начать действовать против него, поднимая цену, он будет вынужден тратить серьезные ресурсы, исполняя обязательства по покупке, и, в конечном итоге, проиграет. По такому принципу были вычислены уже десятки небольших компаний, и «пампы» на них принесли мелким инвесторам сотни и тысячи процентов прибыли, а хедж-фонды потеряли на них миллиарды. При таком раскладе, разумеется, крупнейшим инвесторам нет смысла требовать ограничения торговли по какому-то конкретному инструменту. «В таком случае, проще закрыть биржу в целом и забыть про инвестиции», — шутит автор телеграмм-канала Start The History. Он отмечает, что тем, кто уже поучаствовал в «пампах», но пока держит купленные бумаги, резко взлетевшие в цене, есть смысл подождать подольше и не фиксировать прибыль, продавая их: они будут поднимать рынок обратно, а не сливать ниже.

Стоит отметить, что вся эта война пока происходит очень далеко от России. Дело в том, что отечественный рынок акций слишком мал для того, чтобы привлечь внимание хэдж-фондов. Даже котирующиеся на западных рынках фирмы с российским капиталом вроде HeadHunter, Ozon или Qiwi, судя по их показателям short-ratio, не заинтересовали их, а значит, быть объектом для очередного «пампа» шанса у них нет. Единственный, у кого этот показатель превышает 5% — «Яндекс», но пока никаких признаков интереса «робингудов» к его бумагам не наблюдается. Тем не менее, можно отметить, что в кампании WallStreetBet участвуют и россияне, хотя «пампят» они все равно американские фирмы. Вместе с тем, не стоит забывать, что после любой революции ее дети вынуждены начать анализировать, что у них осталось в руках после «разрушения до оснований». В активах участников WallStreetBet будет огромное количество бумаг компаний, чье положение дел далеко до идеала. В конце концов, торговля дисками у StopGame или телефоны Nokia — действительно далеко не лучший бизнес для инвестирования. Объем средств, которые робингуды влили за последние дни в свои «пампы», исчисляются миллиардами долларов, и это цена за «наказание» жадных и злых инвестфондов. В сети есть сотни восторженных отчетов тех, кто сумел всего за пару дней стать долларовым миллионером, вовремя выйдя из игры. Но многие аналитики опасаются, что в выигрыше окажутся лишь те, кто успеет продать стремительно подорожавшие акции до того, как они рухнут до прежних уровней. Вряд ли все те, кто запрыгивал на подножку стремительно несущегося революционного бронепоезда, также успеет зафиксировать прибыль, пока игра против акул капитализма не закончится. «Reddit-пользователи wallstreetbets, заработавшие большие деньги на этом пампе, с высокой вероятностью их потеряют. Эти парни сумасшедшие, и там правит гэмблинг и азарт. Они, скорее, направят эти деньги на аналогичные пампы, чем положат себе в карман», — рассуждает автор телеграмм канала Tom Capital. Однако в любом случае стоит признать успех робингудов. В считанные дни они разрушили механизмы и правила биржи, формировавшиеся и действовавшие десятилетия. Даже если каждый потерял на «пампах» по тысяче долларов, оно того стоило. «Похоже, мы вступаем в новую эпоху, когда пришедшие на биржу многочисленные «физики» становятся силой, способной влиять на цены и менять тренды. Посмотрим, чем закончится их противостояние с «китами» рынка», — говорит Антон Весенний. «На мой взгляд, главное, о чём говорит данный кейс — это то, что цифровизация общества, в частности такие платформы, как reddit, и брокеры, как Robinhood, в некотором роде выровняли игровое поле и сделали возможным подобное противостояние частных инвесторов с воротилами рынка. А сила толстосумов (в данном случае фондов) — это в значительной степени иллюзия, и можно поставить их на колени любым организованным усилием», — уверен автор Tom Capital. Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»