В Петербурге снова не нашли безопасных водоемов. Еще недавно в одном озере купаться разрешали

Очередная проверка Роспотребнадзора снова не нашла в Петербурге водоемов, безопасных для купания. Этот статус не вернуло себе даже Верхнее Суздальское озеро, которое неделю считалось официально разрешенным.
Как сообщает пресс-служба ведомства 12 августа, из всех 24 городских водоемов были взяты пробы, всего — 288. Ни один результат снова не устроил исследователей.
«Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — уточнили в ведомстве.
Как и прежде, плавать не рекомендовано в Финском заливе (пляжи «Ласковый», «Сестрорецкий», «Кронштадтский», «Золотой», «Дюны»), реке Ижоре, всех трех Суздальских озерах, озере Разлив и других водоемах.
Верхнее Суздальское озеро, расположенное недалеко от станции метро «Озерки», прошло проверку Роспотребнадзора в конце июля. Уже 5 августа в ведомстве передумали. За все лето в Петербурге больше не находили безопасных мест для купания.