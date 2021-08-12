В Петербурге снова не нашли безопасных водоемов. Еще недавно в одном озере купаться разрешали

Очередная проверка Роспотребнадзора снова не нашла в Петербурге водоемов, безопасных для купания. Этот статус не вернуло себе даже Верхнее Суздальское озеро, которое неделю считалось официально разрешенным.



Как сообщает пресс-служба ведомства 12 августа, из всех 24 городских водоемов были взяты пробы, всего — 288. Ни один результат снова не устроил исследователей.

«Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоёмов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — уточнили в ведомстве.