Роспотребнадзор впервые за лето нашел безопасный водоем для купания в Петербурге

Управление Роспотребнадзора по Петербургу после очередного исследования назвало единственный пригодный водоем для купания в черте города. Им оказалось Верхнее Суздальское озеро, расположенное недалеко от станции метро «Озерки».



По информации ведомства от 29 июля, 240 проб воды на микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели были взяты у 24 городских пляжей. 23 из них не прошли проверку.



В итоге излюбленные места для отдыха петербуржцев оказались под запретом: северный берег Финского залива (пляжи «Ласковый», «Сестрорецкий», «Кронштадтский», «Дюны», «Золотой»), озеро Разлив, река Ижора, Ольгинский пруд.

