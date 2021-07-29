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Роспотребнадзор впервые за лето нашел безопасный водоем для купания в Петербурге

Санитарное ведомство проверило качество воды у 24 городских пляжей. Пригодным для купания признали только Верхнее Суздальское озеро.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу после очередного исследования назвало единственный пригодный водоем для купания в черте города. Им оказалось Верхнее Суздальское озеро, расположенное недалеко от станции метро «Озерки».

По информации ведомства от 29 июля, 240 проб воды на микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели были взяты у 24 городских пляжей. 23 из них не прошли проверку.

В итоге излюбленные места для отдыха петербуржцев оказались под запретом: северный берег Финского залива (пляжи «Ласковый», «Сестрорецкий», «Кронштадтский», «Дюны», «Золотой»), озеро Разлив, река Ижора, Ольгинский пруд.

Ведомство рекомендует избегать купания в указанных водоемах, так как это небезопасно. Например, после охлаждающей процедуры можно подхватить гепатит А или кишечную палочку.

Напомним, что вплоть до конца июля 2021 года специалисты ведомства не могли найти ни один пригодный водоем для купания. В частности, проверку не проходил даже песок на пляжах.

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Комментарии (2)

Gilka
ну ничего, сейчас набегут желающие самой чистой воды, исправят
alexadmin
А сколько народа за лето утопло в этом безопасном водоёме?
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