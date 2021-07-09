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В Петербурге не нашлось пляжей, пригодных для купания

Роспотребнадзор не обнаружил в Петербурге пляжей для купания

Все 24 петербургских пляжа непригодны для купания. Об этом 9 июля сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что за минувшую неделю отобрали 168 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. По итогам все водные акватории в городе — от Суздальских озер до Финского залива — не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания», — подчеркнули в ведомстве.

Подробнее о том, как определить опасность водоема для купания, читайте в материале «Доктора Питера».

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Комментарии (5)

Денис Юсупов
Хочется спросить - а почему ни один водоём в городе не соответствует нормам? Где ответственные?
Danik
Кроме как распродажей города местные власти ни чем больше не занимаются!
Зачем эта власть городу?
После нее останутся только гетто муравейников и трц!
265055770
Скорее всего и ближайшие озера за чертой города непригодны, например, Кавголовские.
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