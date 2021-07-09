В Петербурге не нашлось пляжей, пригодных для купания

Все 24 петербургских пляжа непригодны для купания. Об этом 9 июля сообщили в региональном Роспотребнадзоре.



Там уточнили, что за минувшую неделю отобрали 168 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. По итогам все водные акватории в городе — от Суздальских озер до Финского залива — не соответствуют требованиям санитарного законодательства.



«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания», — подчеркнули в ведомстве.

