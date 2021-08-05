Единственный безопасный водоем Петербурга снова признали непригодным для купания. Он продержался неделю

Роспотребнадзор проверил 24 петербургских пляжа — ни один из них не соответствует стандартам безопасности. Проверку не прошло даже Верхнее Суздальское озеро, в котором ранее купаться разрешили.
Как сообщает пресс-служба ведомства 5 августа, управление Роспотребнадзора по Петербургу провело очередное исследование городских водоемов. Результаты, как обычно, неутешительные: ни одна проба из 264 не соответствует гигиеническим нормам.
Под запретом теперь купание в Финском заливе (пляжи «Ласковый», «Сестрорецкий», «Кронштадтский», «Золотой», «Дюны»), реке Ижоре, всех трех Суздальских озерах, озере Разлив и других водоемах.
«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания», — уточнили в ведомстве.
В конце июля Роспотребнадзор впервые за лето нашел в Петербурге безопасный водоем. Им стало Верхнее Суздальское озеро, расположенное недалеко от станции метро «Озерки». Но ненадолго: статус продержался всего неделю.