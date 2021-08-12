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В Петербурге к началу сентября свои двери откроют восемь новых школ

К 1 сентября в Петербурге откроют восемь школ. Семь из них будут новыми, одна примет детей после капитальной реставрации.

Как сообщили в Смольном 12 августа, четыре здания расположены в Приморском районе, по одному — в Красносельском, Московском и Выборгском районах. Отремонтированное учебное заведение — школа № 126 в Калининском районе.

Помимо этого к концу 2021-го должно быть завершено возведение еще одной школы в Приморском районе. Всего будет открыто 11 дополнительных учебных заведений.

Кроме того, к началу сентября в Петербурге планируют открыть 15 новых детских садов. Больше всего мест получат Приморский, Адмиралтейский и Красногвардейский районы.

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Комментарии (6)

Local
Беглов приступил к тренировкам по перерезанию ленточек?
SKPTM
всего восемь?
SU LUX INN
очередной позор Властей! в городе и так же Перенаселение, а эти очередную школу лишь бы куда Воткнуть! да и чему Хорошему могут научить эти школы по путинским Учебникам? все Думающие люди отдали своих детей в Достойные школы Британии, Швеции, Украины, Польши, Финляндии - там, где есть будущее!
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