Полицейские 12 августа нашли третьего сбежавшего из изолятора в подмосковной Истре, личность мужчины не раскрывается. Как сообщает РИА Новости, это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Именно Мавриди считается самым опасным из арестантов.
Ранее правоохранители отыскали и задержали Дениса Грозаву и Ивана Цуркану. Оба скрывались на съемной квартире в подмосковном Подольске, примерно в 100 километрах от Истры. На опубликованных МВД кадрах задержания видно, что беглецов отвезли в территориальный отдел внутренних дел в домашней одежде, Грозаву приехал босиком.
Грозаву и Иван Цуркану признали свою вину в побеге.
Напомним, в ночь на пятницу, 6 августа, из ИВС МВД по Истре сбежали пятеро подсудимых. Среди них были Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж — Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.
По версии СК, один из работников изолятора, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры видеонаблюдения, после чего оба дежурных отправились спать. Помимо этого, они открыли двери камер для передачи продуктов, так называемые «кормушки». Именно это помогло заключенным оказаться на свободе.