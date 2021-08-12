Полицейские 12 августа нашли третьего сбежавшего из изолятора в подмосковной Истре, личность мужчины не раскрывается. Как сообщает РИА Новости, это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Именно Мавриди считается самым опасным из арестантов.



Ранее правоохранители отыскали и задержали Дениса Грозаву и Ивана Цуркану. Оба скрывались на съемной квартире в подмосковном Подольске, примерно в 100 километрах от Истры. На опубликованных МВД кадрах задержания видно, что беглецов отвезли в территориальный отдел внутренних дел в домашней одежде, Грозаву приехал босиком.

