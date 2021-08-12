«Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось»: Шойгу вспомнил о тяжелой ситуации в России в 90-е

Министр обороны Сергей Шойгу надеется, что Россия больше не столкнется с таким тяжелым политическим и экономическим положением, которое сложилось в 1990-е годы. Об этом он заявил 12 августа на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.



«Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем», — сказал он в ответ на вопрос о мотивах возглавить список «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму.



Как пишет ТАСС, Шойгу рассказал, что занимался аналогичной партийной работой в 90-х, когда страна находилась в тяжелейшей ситуации: доверие к власти падало, экономика стагнировала. Глава Минобороны считает, что с тех времен Россия кардинально поменялась, в том числе кратно возросла ответственность как за уже сделанное, так и за качественную реализацию предстоящих планов.

