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«Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось»: Шойгу вспомнил о тяжелой ситуации в России в 90-е

Шойгу заявил, что ситуация 90-х годов в России не должна повториться

Министр обороны Сергей Шойгу надеется, что Россия больше не столкнется с таким тяжелым политическим и экономическим положением, которое сложилось в 1990-е годы. Об этом он заявил 12 августа на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

«Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем», — сказал он в ответ на вопрос о мотивах возглавить список «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму.

Как пишет ТАСС, Шойгу рассказал, что занимался аналогичной партийной работой в 90-х, когда страна находилась в тяжелейшей ситуации: доверие к власти падало, экономика стагнировала. Глава Минобороны считает, что с тех времен Россия кардинально поменялась, в том числе кратно возросла ответственность как за уже сделанное, так и за качественную реализацию предстоящих планов.

Как ранее рассказывала «Фонтанка», на съезде «Единой России» 19 июня Путин назвал тех, кого он видит в верхушке федерального списка партии на выборах. Предпочтение он отдал министру обороны Сергею Шойгу, главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову, главврачу коронавирусной больницы в Коммунарке Денису Проценко, сопредседателю Общероссийского народного фронта Елене Шмелевой и детскому федеральному омбудсмену Анне Кузнецовой.

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Комментарии (28)

260642011
За весь этот ужас 90-х Путин Ельцина наградил орденом за заслуги перед отечеством первой степени. Надо понимать, что Путину 90-е нравились.
Петр Петров
Клоун!
Юра Алекс
Мели, Емеля...
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