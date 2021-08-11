Транспортная прокуратура проверит шум самолетов на юго-западе Петербурга после массовых жалоб на «горячую линию»

Северо-Западная транспортная прокуратура проведет контрольно-надзорные мероприятия из-за жалоб на шум самолетов в районе жилой застройки у аэропорта Пулково. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Организовать проверку потребовал главный транспортный прокурор по СЗФО по результатам «горячей линии», которая состоялась 10 августа после материала «Фонтанки». За сутки на нее обратились 89 человек.



«По поручению Владимира Владимирова Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку с привлечением соответствующих специалистов», — говорится в сообщении.

