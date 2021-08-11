Транспортная прокуратура проверит шум самолетов на юго-западе Петербурга после массовых жалоб на «горячую линию»

Северо-Западная транспортная прокуратура проведет контрольно-надзорные мероприятия из-за жалоб на шум самолетов в районе жилой застройки у аэропорта Пулково. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе ведомства.
Организовать проверку потребовал главный транспортный прокурор по СЗФО по результатам «горячей линии», которая состоялась 10 августа после материала «Фонтанки». За сутки на нее обратились 89 человек.
«По поручению Владимира Владимирова Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку с привлечением соответствующих специалистов», — говорится в сообщении.
В случае, если санитарно-эпидемиологическая экспертиза выявит нарушения, транспортная прокуратура примет меры.
На прошлой неделе «Фонтанка» рассказывала, что в Красносельском и Кировском районах Петербурга жители «не могут спать спокойно» из-за шума самолетов, которые стали летать над домами в последнюю пару лет. По словам петербуржцев, причина этого — изменение трассы полетов, которая стала проходить над жилой застройкой. Региональный Роспотребнадзор выдал предостережение Пулково, но аэропорт заявил, что занимается лишь наземным обслуживанием воздушных судов, и обратился в авиакомпании и в ведомство по управлению воздушным движением «с просьбой обратить внимание на возникшую ситуацию».