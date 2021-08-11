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Шойгу заявил, что никому нельзя позволять посягать на символы России

Никому нельзя позволять посягать на символы России. Об этом 11 августа заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«У каждой страны должны быть свои символы… У нас это Гагарин и Терешкова, Шаляпин и Рождественский, и Вознесенский…» — цитирует министра обороны РИА Новости.

«Но вы все видите, что их постепенно пытаются вымыть… Там уже начали — и последний год, по-моему, и Терешкова не та, и Гагарин плох, и много чего. Мы не должны позволять делать это… Будь то сосед по лестничной площадке или какая-нибудь вражина из-за рубежа», — добавил Шойгу.

Ранее Шойгу заявил, что основная угроза для страны заключается в разложении общества. С внешними опасностями армия бороться умеет. Также министр обороны заявил о завершении главных преобразований в Вооруженных силах РФ. Шойгу отметил, что российская армия входит в число самых передовых, современных, технологически развитых и боеспособных в мире.

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Комментарии (4)

AndrewBarsik
В "десятку" попал Кужугетыч. И правда ничего святого не осталось. Находятся даже такие, что величие академика Сахарова, чистоту помыслов Ходорковского, талант Каспарова ставят под сомнение. Если дальше так дело пойдёт, то Русь с колен тяжело поднимать будет.
Zet
Кужугетычу 66 годков, самый возраст молодёжи смыслов своих старческих подкинуть...
266081655
И кто, конкретно, посягает? Огласите весь список, пожалуйста!
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