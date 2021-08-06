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Шойгу: Основные преобразования в российской армии завершены

Сергей Шойгу сообщил о завершении главных преобразований в Вооруженных силах РФ. Министр считает, что российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной.

Основные преобразования в Вооруженных силах России завершены. Об этом 6 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом «Красмаша».

«В настоящее время основные преобразования в армии и на флоте в целом завершены. Создан новый вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы, сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, Объединенное стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации», — приводит слова главы ведомства ТАСС.

По словам министра, российская армия входит в число самых передовых, современных, технологически развитых и боеспособных в мире. «Доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках доведена до 70,1%, в стратегических ядерных силах — до 86%», — добавил Шойгу.

Также глава Минобороны рассказал о ситуации с вакцинацией от COVID-19 в Вооруженных силах. Шойгу заверил, что антипрививочников в армии нет.

«Вакцинация в армии завершена около трех месяцев назад. Сейчас идет ревакцинация. С учетом того, что у нас все идет по графикам, то есть мы знаем, кто и когда вакцинировался и где надо начинать ревакцинацию. У нас уже ревакцинировано 34 тысячи человек. В целом у нас вакцинирован 1 миллион 400 тысяч человек», — отчитался министр.

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Комментарии (1)

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