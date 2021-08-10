Шойгу назвал самую страшную внутреннюю угрозу для России

Министр обороны России Сергей Шойгу считает разложение общества главной внутренней угрозой для любой страны. Об этом он заявил 10 августа на панельной дискуссии на молодежном форуме «Территория смыслов».



По словам главы военного ведомства, внешние опасности не так страшны, потому что власти знают, как им противостоять.



«Есть более страшная часть, она в последнее время, в десятилетия, приобретает, или приобрела уже, основную опасность для любой страны. Это внутренние угрозы. Все это связано с тем, что постепенно разлагается общество», — приводит слова главы Минобороны ТАСС.

