С антителом отдыхай смело, если ты не начальник УгРо. Полиции Петербурга прописали работу без отпусков

По данным «Фонтанки», с 15 августа предоставление отпусков отменяют руководству — от начальников отделов (территориальных, уголовного розыска, экономической безопасности) и выше. Мера объясняется предстоящими 19 сентября выборами, вскоре после них мораторий предполагают снять.
У рядового состава параллельно действует немного иной мораторий. Предвыборная заморозка отпусков в августе обходит их стороной, но невакцинированных на отдых не выпускают.
Это не излишнее рвение отдельных руководителей и не установка ГУ, это позиция МВД, которую исполняют на местах.
Информационные листки, объясняющие важность вакцинации, в июле распространили по отделам. Вместе с предупреждением «Вакцинируйся, или это твоя последняя поездка!» в них сообщалось о росте случаев коронавируса у полицейских и о табу на работу в отделах для сотрудников сторонних организаций без сертификата о прививке или перенесённой болезни.
Кроме того, необходимость вакцинации укладывается в правила МВД, согласно которым сотрудник, прежде чем получить отпускное удостоверение, должен пройти медкомиссию и получить отметку «здоров, к отпуску годен».
В июне Министерство внутренних дел объявило целью привить 60% полицейских до конца лета.