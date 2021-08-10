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С антителом отдыхай смело, если ты не начальник УгРо. Полиции Петербурга прописали работу без отпусков

Руководство полиции Петербурга и не привитых подчинённых оставили без отдыха

Петербургская полиция рискует в ближайшее время вылететь из отпускного графика. Желающих отдохнуть сотрудников не готовы отпускать без прививки от коронавируса, начальству не поможет и она.

По данным «Фонтанки», с 15 августа предоставление отпусков отменяют руководству — от начальников отделов (территориальных, уголовного розыска, экономической безопасности) и выше. Мера объясняется предстоящими 19 сентября выборами, вскоре после них мораторий предполагают снять.

У рядового состава параллельно действует немного иной мораторий. Предвыборная заморозка отпусков в августе обходит их стороной, но невакцинированных на отдых не выпускают.

Это не излишнее рвение отдельных руководителей и не установка ГУ, это позиция МВД, которую исполняют на местах.

Информационные листки, объясняющие важность вакцинации, в июле распространили по отделам. Вместе с предупреждением «Вакцинируйся, или это твоя последняя поездка!» в них сообщалось о росте случаев коронавируса у полицейских и о табу на работу в отделах для сотрудников сторонних организаций без сертификата о прививке или перенесённой болезни.

Кроме того, необходимость вакцинации укладывается в правила МВД, согласно которым сотрудник, прежде чем получить отпускное удостоверение, должен пройти медкомиссию и получить отметку «здоров, к отпуску годен».

В июне Министерство внутренних дел объявило целью привить 60% полицейских до конца лета.

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Комментарии (7)

Павел Михайлов
Шо, уже и начальство МВД решило построить из себя врачей инфекционистов?
Валерий Мазнев
Зачем пацанам отпуск- у них и так каждый день нескончаемый праздник.....Ну что же- служат Вождю- пусть почувствуют и заботу его и благодарность...Еще крепче служить будут....может "забрало запотевать" перестанет?
Ser_N0771
выборы-выборы, кандидаты пи...
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