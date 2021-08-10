С антителом отдыхай смело, если ты не начальник УгРо. Полиции Петербурга прописали работу без отпусков

По данным «Фонтанки», с 15 августа предоставление отпусков отменяют руководству — от начальников отделов (территориальных, уголовного розыска, экономической безопасности) и выше. Мера объясняется предстоящими 19 сентября выборами, вскоре после них мораторий предполагают снять.



У рядового состава параллельно действует немного иной мораторий. Предвыборная заморозка отпусков в августе обходит их стороной, но невакцинированных на отдых не выпускают.



Это не излишнее рвение отдельных руководителей и не установка ГУ, это позиция МВД, которую исполняют на местах.

