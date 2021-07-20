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«Или это твоя последняя поездка!» Петербургским полицейским рекомендуют вакцинацию, работающим с ними выбора не оставили

В Петербурге непривитых не пустят работать с полицией

На фоне кратного роста случаев коронавируса полицейских Петербурга изолируют от небезопасных соседей. Сотрудников сторонних организаций к работе в отделах допускают только с сертификатом — о прививке или антителах. Самим правоохранителям советуют также не игнорировать вакцинацию.

автор фото Сергей Карпухин/ТАСС
автор фото Сергей Карпухин/ТАСС
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О новшестве в работе полиции «Фонтанка» 20 июля узнала из информационного листа петербургского главка. Их с недавних пор можно увидеть в отделах. Плакат сообщает о неутешительной статистике: за месяц в рядах полиции заболеваемость ковидом подскочила более чем в четыре раза.

В мае фиксировали 180 новых случаев, в июне их уже 768. Меры не заставили себя ждать, и на территории органов внутренних дел больше не готовы принимать работников без антител. Это предписано центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФКУЗ МСЧ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фото: «Фонтанка.ру»
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«Не допускать до места работы лиц из иных организаций, независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей, размещающихся и (или) осуществляющих свою деятельность на территории, в зданиях, сооружениях, помещениях органов внутренних дел, не имеющих сведений о вакцинации или о наличии антител», — диктует информационный листок.

Там же рекомендации полицейским, которые уходят в отпуск. Ношение маски и мытьё рук идут пятым и шестым пунктом, в начале списка советы избегать животных (живых и не очень) и не пить из-под крана. Отдельно отмечена важность занятий спортом и полноценного сна. И, похоже, важнейшее напутствие: «Вакцинируйся, или это твоя последняя поездка!»

автор фото Сергей Карпухин/ТАСС
автор фото Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (10)

Obseerv
Как-то у нас однобоко борются с вирусом - то с помощью масок, то с помощью вакцины... А слабО применять все меры разом?
Василий Марущак
Интересно, вот этот эпитет "добровольно-принудительно" как-нибудь переводиться на другие языки мира?))) Точно поймут в КНДР, Конго, ЦАР
Cвифт
.... ляпота, то есть если не привит с заявлениями можно не обращаться ?))))
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