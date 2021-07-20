О новшестве в работе полиции «Фонтанка» 20 июля узнала из информационного листа петербургского главка. Их с недавних пор можно увидеть в отделах. Плакат сообщает о неутешительной статистике: за месяц в рядах полиции заболеваемость ковидом подскочила более чем в четыре раза.



В мае фиксировали 180 новых случаев, в июне их уже 768. Меры не заставили себя ждать, и на территории органов внутренних дел больше не готовы принимать работников без антител. Это предписано центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФКУЗ МСЧ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.