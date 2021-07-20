О новшестве в работе полиции «Фонтанка» 20 июля узнала из информационного листа петербургского главка. Их с недавних пор можно увидеть в отделах. Плакат сообщает о неутешительной статистике: за месяц в рядах полиции заболеваемость ковидом подскочила более чем в четыре раза.
В мае фиксировали 180 новых случаев, в июне их уже 768. Меры не заставили себя ждать, и на территории органов внутренних дел больше не готовы принимать работников без антител. Это предписано центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФКУЗ МСЧ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Не допускать до места работы лиц из иных организаций, независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей, размещающихся и (или) осуществляющих свою деятельность на территории, в зданиях, сооружениях, помещениях органов внутренних дел, не имеющих сведений о вакцинации или о наличии антител», — диктует информационный листок.
Там же рекомендации полицейским, которые уходят в отпуск. Ношение маски и мытьё рук идут пятым и шестым пунктом, в начале списка советы избегать животных (живых и не очень) и не пить из-под крана. Отдельно отмечена важность занятий спортом и полноценного сна. И, похоже, важнейшее напутствие: «Вакцинируйся, или это твоя последняя поездка!»