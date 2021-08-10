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Борису Вишневскому вернули статус кандидата в депутаты Заксобрания Петербурга

Главу фракции партии «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга Бориса Вишневского снова зарегистрировали в качестве кандидата в парламент города будущего созыва. Такое решение на заседании 10 августа приняла территориальная избирательная комиссия № 30.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил член Горизбиркома Виктор Воробьев.

«ТИК № 30 зарегистрировала Бориса Лазаревича Вишневского кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга по одномандатному избирательному округу № 2», — написал Воробьев.

Напомним, 4 августа ТИК отказал в регистрации Вишневскому. В вину парламентарию, в частности, ставилось, что документы, которые он подал, были скреплены степлером, а не прошиты.

Днем 10 августа Горизбирком на заседании отменил решение ТИК и обязал нижестоящую комиссию в течение 5 дней повторно рассмотреть вопрос.

Борис Вишневский баллотируется в Заксобрание по одномандатному округу № 2 в Центральном районе города. О препятствиях предвыборного периода, в том числе и о зарегистрированных «двойниках» — тезках Вишневского, которые сменили имена и фамилии, — читайте в интервью политика «Фонтанке».

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Комментарии (1)

Igor_VS
В Заксе один из самых вменяемых. Едроватые сбиваются в кучку, чтоб выдавить мы все одобряем. Секта в общем.
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