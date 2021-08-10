Борису Вишневскому вернули статус кандидата в депутаты Заксобрания Петербурга

Об этом в своем телеграм-канале сообщил член Горизбиркома Виктор Воробьев.



«ТИК № 30 зарегистрировала Бориса Лазаревича Вишневского кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга по одномандатному избирательному округу № 2», — написал Воробьев.



Напомним, 4 августа ТИК отказал в регистрации Вишневскому. В вину парламентарию, в частности, ставилось, что документы, которые он подал, были скреплены степлером, а не прошиты.



Днем 10 августа Горизбирком на заседании отменил решение ТИК и обязал нижестоящую комиссию в течение 5 дней повторно рассмотреть вопрос.

