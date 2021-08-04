Сняли за степлер и казуистику. Вишневского не пустили на выборы в ЗакС

Фото: Виктория Андреева Поделиться Поделиться







Избирательную кампанию в Петербурге накрыло волной снятия с выборов в Законодательное собрание оппозиционных кандидатов от «Яблока». Это произошло спустя месяц после того, как губернатор Александр Беглов на конференции «Единой России» назвал оппозиционных депутатов от этой партии «провокаторами» и «политическими спекулянтами». «Фонтанка» рассказывает, как отлучали от выборов главу фракции «Яблоко» в городском парламенте Бориса Вишневского. Он стал уже пятым «яблочным» кандидатом, которому отказали в регистрации на выборах в Петербурге.



Последние несколько дней избирательные комиссии в Петербурге снимали с выборов кандидатов от партии «Яблоко», некоторых — особо цинично. Например, в 11-м округе в Выборгском районе территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации пожарному Николаю Громову, сославшись на то, что его документы оформлены и прошиты неправильно. Громов — бывший пожарный, получивший травмы, в том числе и на пальцах рук.

Меньше чем за неделю избиркомы отказали в регистрации четырём кандидатам. Пятым стал глава фракции «Яблоко» в городском парламенте Борис Вишневский. Он баллотировался в округе № 2 в центре города. Против него выставили свои кандидатуры и успешно собрали подписи двое самовыдвиженцев — Борис Иванович и Борис Геннадьевич Вишневские, оба кандидата недавно сменили имена и фамилии.

Заседание территориальной избирательной комиссии № 30 Центрального района длилось почти полтора часа, хотя проект отказа в регистрации депутату Вишневскому занимал всего полторы страницы. Внутри текста решения — ссылки на законы, но никакой конкретики. Её-то и пришлось больше часа объяснять собравшимся председателю территориальной избирательной комиссии Владимиру Соколову.



Перевести его слова с юридического на русский можно так: документ о выдвижении Вишневского партией «Яблоко» не подписан на каждой странице и скреплен степлером, а в нём самом нет подробностей об участии в этом процессе «коллегиальных руководящих партийных органов».

На счёт последнего утверждения Соколов уже после заседания согласился: нарушение не очень значительное и скорее выглядит некой юридической казуистикой. Но за историю со степлером он зацепился.

«Это первый раз, когда я вижу такой документ, — он не прошит. Конечно, такого требования закон не предусматривает. Но остальные документы кандидата прошиты или подписаны им. А здесь вопросы возникают, ведь листы скреплены обычным степлером. И, конечно, вопрос к наименованию округов. Здесь указано «округ номер такой-то», а не полное название «одномандатный избирательный округ номер такой-то». Но сам документ не заверен и не подписан, и это уважаемая партия!» — недоумевал Соколов. Когда Борис Вишневский воспользовался его же доводом, что в законе действительно ничего не сказано про то, как оформлять решение партии, председатель комиссии сменил аргументацию: «Я считаю, что вас партийный комитет в лице Григория Явлинского этим решением не согласовал. В какой части? А в части правильного наименования избирательного округа».



По словам Вишневского, точно такую же справку о своём выдвижении, а также о выдвижении партийного списка в Законодательное собрание, он сдал в городскую избирательную комиссию. Её членов оформление документа устроило, и партийный список зарегистрировали. Решение территориальной избирательной комиссии он намерен обжаловать.

И сам Вишневский, и его однопартийцы атаку на «яблочных» кандидатов называют политической, намекая, что главные интересанты этого процесса сидят в Смольном. Разговоры о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов и его администрация не очень хотели бы видеть в следующем созыве городского парламента постоянно критикующих их оппозиционных депутатов, в том числе из партии «Яблоко», идут в политических кругах уже больше месяца. В июле Беглов о своих предпочтениях рассказал на конференции «Единой России»: «Некоторые партии занимались политическими играми. Не только популизмом и спекуляциями, но и провокациями и разжиганием скандалов. Местные депутаты от КПРФ и «Яблока» отказались поддерживать поправки в бюджет, когда счёт шёл на дни. Они не предлагают конкретных решений, но выступают с десятком спекулятивных инициатив. Законодательная деятельность «Яблока» не запомнилась, ни одного закона. При этом партия большинства отработала четко, понимая, что от этого зависит жизнь горожан. Не все было гладко. Но мы всегда находили решения. И они привели к тому, что мы сдерживаем пандемию». Впрочем, справедливости ради, в партии «Яблоко», проводя предвыборное собрание, тоже о Беглове отзывались нелестно — заявляли, что будут собирать подписи с горожан за выражение ему недоверия, обвиняя в том числе и в ошибочной политике управления городом во время пандемии.



Лишившись регистрации на выборах в Законодательное собрание по одномандатному округу, Борис Вишневский сохраняет возможность стать депутатом, избравшись по партийному списку. Он заявлен в нём первым номером. Впрочем, злые языки ставят это под сомнение, предполагая, что по итогам 19 сентября партия может не преодолеть 5-процентный барьер, необходимый для того, чтобы хотя бы один кандидат из списка получил мандат депутата. Ситуация такая возможна при низкой явке, особенно в тех районах, где рейтинг у партии наиболее высокий.

Любопытно, что в петербургской избирательной комиссии ситуацию пока предпочитают не замечать. «Нам не поступало никаких жалоб. Абстрактно я обсуждать это [снятие кандидатов от партии «Яблоко»] не могу», — сказала «Фонтанке» председатель городской избирательной комиссии Наталья Чечина.

Оппонент Бориса Вишневского на выборах по второму округу кандидат от «Единой России», ныне председатель комитета по социальной политике Смольного Александр Ржаненков сообщил «Фонтанке», что у него, конечно, есть мнение относительно происходящего на выборах на этой территории, но он предпочитает его не высказывать: «Это некорректно, сейчас я занимаюсь только своей работой».



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

