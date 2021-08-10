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Белорусская легкоатлетка Тимановская вошла в спортивную команду польского энергетического концерна Orlen

Бегунья из Белоруссии Кристина Тимановская стала членом спортивной команды польского энергетического концерна Orlen. Ранее девушка попросила политического убежища в Европе и получила польскую гуманитарную визу.

Как сообщил Orlen в официальном Twitter-аккаунте концерна 10 августа, сотрудничество с компанией позволит Тимановской продолжить тренировки и спортивную карьеру.

«Надеемся, что Кристина скоро вернется к спортивным соревнованиям. Поддержка спорта означает не только создание сильного глобального бренда Orlen, но и выполнение важных социальных функций», — гласит запись в соцсети.

Тимановская подтвердила РИА Новости свое вступление в команду.

«Я благодарна за полученную поддержку, которая позволит мне продолжить карьеру здесь, в Польше. С сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь и новый спортивный этап вместе с Orlen и спортивной группой Orlen», — рассказала спортсменка информагентству.

Ранее «Фонтанка» писала, что Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако после того, как двух спортсменок из Белоруссии отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия нужного числа допинг-проб, тренеры решили задействовать в забеге Тимановскую. Девушка раскритиковала спортивных чиновников, заявив, что никогда не выступала на таких дистанциях: у нее должен был состояться старт на 200 метров.

После этого Олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что бегунья прекращает участие в Играх «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Сама девушка заявила СМИ, что боится возвращаться домой и намерена просить убежища в Европе. По словам спортсменки, на нее оказывали давление и ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа Тимановская прилетела из Токио в Вену, а оттуда отправилась в Варшаву, где находится сейчас.

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Комментарии (3)

ДЮрьевич
В чем смысл городскому новостному порталу все время давать информацию о белорусской спортсменке?
Если это рубрика спорт - как ее спортивные достижения связаны с СПб? И расскажите тогда уж о всех ее спортивных достижениях.
f0ntan
У Тихановской возникнут проблемы. На западе, где путают Словению и Словакию, теперь не разберут, какая из сбежавших из Белоруссии политик, а какая легкоатлет
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