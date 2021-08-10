Белорусская легкоатлетка Тимановская вошла в спортивную команду польского энергетического концерна Orlen

Как сообщил Orlen в официальном Twitter-аккаунте концерна 10 августа, сотрудничество с компанией позволит Тимановской продолжить тренировки и спортивную карьеру.



«Надеемся, что Кристина скоро вернется к спортивным соревнованиям. Поддержка спорта означает не только создание сильного глобального бренда Orlen, но и выполнение важных социальных функций», — гласит запись в соцсети.



Тимановская подтвердила РИА Новости свое вступление в команду.



«Я благодарна за полученную поддержку, которая позволит мне продолжить карьеру здесь, в Польше. С сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь и новый спортивный этап вместе с Orlen и спортивной группой Orlen», — рассказала спортсменка информагентству.

