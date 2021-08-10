Оппозиционных кандидатов в депутаты Федосеева и Мацапулину собираются снять с выборов в Петербурге из-за недостоверных подписей

«Базы МВД часто устаревшие, а работа, которую избирком ведет с ними, абсолютно непрозрачна. Кандидату просто говорят о несоответствии базам, не сообщая никаких дополнительных подробностей. Насколько можно доверять результатам такой проверки? Вопрос открытый», — пишет Федосеев, который хотел стать кандидатом-самовыдвиженцем в 17-м округе.

Как сообщил 10 августа в соцсетях Федосеев, по итогам проверки сданных им подписей было найдено около 300 ошибок. По словам кандидата, графолога смутили лишь 9 автографов, остальные забраковали после проверки по базам МВД.

Аналогичная ситуация сложилась у Марины Мацапулиной, которая собиралась выдвинуться во втором округе в центре города. О ходе проверки подписей рассказал начальник её избирательного штаба Денис Михайлов:

«Недействительными было признано 94 подписи, половину из которых можно восстановить. Еще 121 подпись были признаны недействительными сотрудниками МВД. И вот тут уже есть много вопросов. Во-первых, эта экспертиза никак не мотивирует факт того, что данные конкретного гражданина где-то там не соответствуют определённым параметрам. Просто МВД выдало случайный набор информации и сказало, что она не соответствует их базе. Во-вторых, помимо проверки МВД, есть мотивированное заключение эксперта-графолога, в котором он признал только 2 подписи из 1031 недействительными».

В июне этого года о намерении собирать подписи для участия в выборах в Законодательное собрание Петербурга заявляли минимум четверо оппозиционных активистов. Помимо Федосеева и Мацапулиной на выборы собирался идти муниципальный депутат Фёдор Грудин, однако он после нескольких дней сбора подписей заявил о прекращении кампании, поняв, что не успеет набрать необходимое количество автографов в свою поддержку. Также участвовать в выборах в Петроградском районе собиралась Ирина Фатьянова. За несколько дней до окончания сбора подписей ее сняли с выборов из-за причастности к экстремистской организации, которой Мосгорсуд признал структуры Алексея Навального.