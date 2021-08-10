Число погибших после аварии с кислородом в Северной Осетии увеличилось до 11. За сутки скончались еще двое

Еще двое человек погибли после прорыва трубы с кислородом в Клинической больнице скорой помощи во Владикавказе. Общее число жертв увеличилось до 11. Об этом 10 августа сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Северной Осетии.

«К сожалению, за последние сутки мы потеряли еще двух человек, двоих мужчин», — рассказал журналистам врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев. В ведомстве добавили, что их смерть может быть не связана с ЧП.

«Одного из них врачи не связывают с аварией, смерть наступила в результате тромбоэмболии. По еще одному случаю будет проводиться дополнительная судмедэкспертиза, и по ее заключению будет понятно», — цитирует агентство пресс-службу республиканского минздрава.

