Дорожники разыскивают «призрачного» гонщика — метателя камней, который бросил булыжник в камеру контроля скорости во Всеволожском районе Ленинградской области. По камере он не попал, зато досталось автомобилю.

Как сообщили «Фонтанке» 10 августа в дорожном комитете Ленобласти, областные дорожники обратились в полицию из-за нападения мотоциклиста на «треногу», фиксирующую превышение скорости. Инцидент произошел на минувшей неделе в Токсово. Байкер подобрал увесистый булыжник и метнул его в камеру, установленную на крыше специального автомобиля. По цели он промахнулся, но камень оставил глубокую вмятину в крыше спецмашины, в которой сидел оператор «треноги».