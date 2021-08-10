Дорожники разыскивают «призрачного» гонщика — метателя камней, который бросил булыжник в камеру контроля скорости во Всеволожском районе Ленинградской области. По камере он не попал, зато досталось автомобилю.
Как сообщили «Фонтанке» 10 августа в дорожном комитете Ленобласти, областные дорожники обратились в полицию из-за нападения мотоциклиста на «треногу», фиксирующую превышение скорости. Инцидент произошел на минувшей неделе в Токсово. Байкер подобрал увесистый булыжник и метнул его в камеру, установленную на крыше специального автомобиля. По цели он промахнулся, но камень оставил глубокую вмятину в крыше спецмашины, в которой сидел оператор «треноги».
Оператор и камера от действий байкера не пострадали. Запись произошедшего с видеорегистраторов дорожники передали в правоохранительные органы.
Это уже не первый «народный мститель», вышедший на тропу войны с камерами в Ленобласти. В середине июля, тоже в Токсово, трое неадекватных мужчин и женщина напали на оператора «треноги». Тот смог забаррикадироваться в машине, но травм не избежал, получив в процессе потасовки сотрясение мозга. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» и задержала 36-летнего жителя Светогорска.
Дорожники напоминают автомобилистам, что «треноги» — это государственное имущество и их порча преследуется по закону. А устанавливают эти камеры для обеспечения безопасности участников движения в местах, где чаще всего любят погонять.