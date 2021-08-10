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В Ленобласти разыскивают мотоциклиста — метателя камней. Он пытался сбить камеру контроля скорости булыжником

«Призрачный» гонщик камнем атаковал треногу для замера скорости в Ленобласти

Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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Дорожники разыскивают «призрачного» гонщика — метателя камней, который бросил булыжник в камеру контроля скорости во Всеволожском районе Ленинградской области. По камере он не попал, зато досталось автомобилю.

Как сообщили «Фонтанке» 10 августа в дорожном комитете Ленобласти, областные дорожники обратились в полицию из-за нападения мотоциклиста на «треногу», фиксирующую превышение скорости. Инцидент произошел на минувшей неделе в Токсово. Байкер подобрал увесистый булыжник и метнул его в камеру, установленную на крыше специального автомобиля. По цели он промахнулся, но камень оставил глубокую вмятину в крыше спецмашины, в которой сидел оператор «треноги».

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Оператор и камера от действий байкера не пострадали. Запись произошедшего с видеорегистраторов дорожники передали в правоохранительные органы.

Это уже не первый «народный мститель», вышедший на тропу войны с камерами в Ленобласти. В середине июля, тоже в Токсово, трое неадекватных мужчин и женщина напали на оператора «треноги». Тот смог забаррикадироваться в машине, но травм не избежал, получив в процессе потасовки сотрясение мозга. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» и задержала 36-летнего жителя Светогорска.

Дорожники напоминают автомобилистам, что «треноги» — это государственное имущество и их порча преследуется по закону. А устанавливают эти камеры для обеспечения безопасности участников движения в местах, где чаще всего любят погонять.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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Комментарии (12)

Ёган
Любопытно, возможно ли с большого расстояния мощным лазером испортить оптику треноги...
266142325
Устанавливают их в местах, где можно денег срубить. На хороших, прямых, ровных отрезках, около знака "40".
DEMOMON
Байкеры они такие - туповатые.
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