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Под Петербургом задержан подозреваемый в избиении оператора камеры контроля скорости

В поселке Кузьмоловский Всеволожского района задержан 36-летний петербуржец по подозрению в избиении оператора камеры контроля скорости. Об этом 20 июля сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как писала «Фонтанка» ранее, 58-летний оператор пострадал вечером 18 июля в Токсово. В дорожном комитете Ленобласти рассказывали, что вышедшие из «Мерседеса» трое мужчин избили сотрудника и повредили служебную машину и фотофиксирующее оборудование. С места преступления они скрылись. В полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Задержать подозреваемого удалось вечером 19 июля в Кузьмоловском. В полиции считают, что избивал оператора он один. 36-летний петербуржец допрошен в качестве подозреваемого. Двое его товарищей числятся в статусе свидетелей.

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Комментарии (19)

Владислав М
Мнили себя героями, а окажутся обычными зеками.
266064345
А предупредительный знак поставить??? За это и били!!! Давайте ещё в кровать с камерой залезьте без предупреждения. Частные фирмы посадят своих @удаков в машины и процент имеют. Мне кажется что знак предупреждения должны выставить.
teodor
Оператор камеры:)))) хотя стыдно конечно этим заниматься
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