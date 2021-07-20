Под Петербургом задержан подозреваемый в избиении оператора камеры контроля скорости

В поселке Кузьмоловский Всеволожского района задержан 36-летний петербуржец по подозрению в избиении оператора камеры контроля скорости. Об этом 20 июля сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Как писала «Фонтанка» ранее, 58-летний оператор пострадал вечером 18 июля в Токсово. В дорожном комитете Ленобласти рассказывали, что вышедшие из «Мерседеса» трое мужчин избили сотрудника и повредили служебную машину и фотофиксирующее оборудование. С места преступления они скрылись. В полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Задержать подозреваемого удалось вечером 19 июля в Кузьмоловском. В полиции считают, что избивал оператора он один. 36-летний петербуржец допрошен в качестве подозреваемого. Двое его товарищей числятся в статусе свидетелей.

