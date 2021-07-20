О подробностях случившегося в Токсово 20 июля сообщает дорожный комитет Ленобласти. Как уточняют, неадекватных драчунов было трое. Камера, до которой они пытались добраться, запомнила лица, изображения переданы полиции.

В комитете рассказали, что изначальной целью крепышей была не камера, а оператор. Он наслушался грубости о своей работе, зарплате, системе в целом и вынужден был прятаться в служебном «Рено».





«Двое держали руки, один бил, метя в голову. Оператору удалось забаррикадироваться в машине, однако неизвестные стали ломать ее, пытаясь залезть в салон. В этот момент из иномарки вышла женщина и, вместо того чтобы прекратить насилие, стала подбадривать своих друзей. Через некоторое время они выдохлись и уехали», — рассказывают в пресс-службе.