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Три богатыря и Шамаханская царица. Дорожники показали бунтующих против контроля скорости под Петербургом

Дорожники Ленобласти ищут избивших оператора «треноги»

Покушение на систему под Петербургом закончилось для оператора «треноги» сотрясением мозга. Озлобленные автомобилисты реализовали численное преимущество и загнали работника в машину.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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О подробностях случившегося в Токсово 20 июля сообщает дорожный комитет Ленобласти. Как уточняют, неадекватных драчунов было трое. Камера, до которой они пытались добраться, запомнила лица, изображения переданы полиции.

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В комитете рассказали, что изначальной целью крепышей была не камера, а оператор. Он наслушался грубости о своей работе, зарплате, системе в целом и вынужден был прятаться в служебном «Рено».


«Двое держали руки, один бил, метя в голову. Оператору удалось забаррикадироваться в машине, однако неизвестные стали ломать ее, пытаясь залезть в салон. В этот момент из иномарки вышла женщина и, вместо того чтобы прекратить насилие, стала подбадривать своих друзей. Через некоторое время они выдохлись и уехали», — рассказывают в пресс-службе.

58-летний сотрудник был госпитализирован с сотрясением мозга. На следующий день он написал заявление в полицию, но упомянул только двух самых активных нападавших из «Мерседеса». Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В дорожном комитете добавили, что сломать камеру мужчинам всё же не удалось.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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Комментарии (3)

vetra
Что-то быстро выдохлись. Слабаки.
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