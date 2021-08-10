Более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области. СК возбудил уголовное дело

В Волгодонске (Ростовская область) возбуждено уголовное дело после отравления юных спортсменов в одном из центров загородного отдыха. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
Дети находились в центре на тренировочных сборах. По версии следствия, 31 ребенку стало плохо после приема пищи в столовой, у спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты. Сейчас их состояние удовлетворительное.
Следователи и сотрудники Роспотребнадзора осмотрели место происшествия и изъяли необходимые пробы пищевой продукции. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для несовершеннолетних).
По данным ТАСС, пострадавшие дети приехали в Ростовскую область из разных регионов на сборы по фехтованию.
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