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Более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области. СК возбудил уголовное дело

В Ростовской области на тренировочных сборах отравились более 30 детей

В Волгодонске (Ростовская область) возбуждено уголовное дело после отравления юных спортсменов в одном из центров загородного отдыха. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Дети находились в центре на тренировочных сборах. По версии следствия, 31 ребенку стало плохо после приема пищи в столовой, у спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты. Сейчас их состояние удовлетворительное.

Следователи и сотрудники Роспотребнадзора осмотрели место происшествия и изъяли необходимые пробы пищевой продукции. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для несовершеннолетних).

По данным ТАСС, пострадавшие дети приехали в Ростовскую область из разных регионов на сборы по фехтованию.

Ранее «Фонтанка» писала о случаях отравления детей в Петербурге. Юных путешественников из Тюмени и Екатеринбурга тошнило после посещения ресторана в отеле на Шаумяна. Суд на два месяца закрыл заведение.

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Комментарии (1)

VVM1962
страна в которой позиционируют заботу о детях, травит их в поездах, в лагерях и учебных заведениях. Просто сказочная забота о детях.
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