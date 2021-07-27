Екатеринбургских детей тошнит после Петербурга. Ресторан, в котором они побывали, закрыт

Как сообщили в петербургском Роспотребнадзоре 27 июля, поводом заглянуть в ресторан при гостинице «Ладога» на проспекте Шаумяна, 26 стал сигнал из управления по железнодорожному транспорту. Служба проинформировала, что группа детей, которая едет из Петербурга в Екатеринбург, везёт с собой кишечную инфекцию. Перед отъездом все они питались на первом этаже отеля.

Из-за больных детских животов временно поставили на паузу работу ресторана при гостинице в Красногвардейском районе Петербурга. Инспекторы санслужбы ищут следы отравления.

На Шаумяна нагрянули инспекторы, визит оказался небезрезультатным. Сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали антисанитарию в производственных помещениях и нарушение хранения продуктов. Кроме того, не нашлось технических документов на приготовление пищи.

Ресторан ждёт дезинфекция. Пробы сырья продуктов и блюд отправлены на экспертизу, работники — на медицинское освидетельствование.

«Деятельность ООО «ЛАДОГА-ОТЕЛЬ» с 17 часов 50 минут 26 июля временно приостановлена. Материалы дела направлены в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга для решения вопроса об административном приостановлении деятельности в соответствии с КоАП РФ», — подытожили в управлении.

Круглосуточный телефон отеля «Ладога» на момент публикации оставался безответен, на сайте и на страницах в социальных сетях информации о приостановке работы нет.