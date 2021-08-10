Стало известно, куда исчез телескоп погибшего петербургского студента ИТМО

Со слов близких, Тимур продал телескоп незадолго до смерти. Следователи убедились — деньги за трубу были переведены на счёт студента. Коробка покупателю, судя по всему, не понадобилась. Почему пошёл продавать прибор ночью? Родственники считают, что погибший хотел продемонстрировать его в работе. В семье Тимура отметили, что он озвучивал планы продать телескоп.



20-летний студент Университета ИТМО и преподаватель кружка ракетостроения скончался у дома 23/1 по улице Кораблестроителей после того, как владелец автомобиля «Митсубиши Паджеро» спутал его с угонщиком. В ходе конфликта молодому человеку стало плохо. Приехавшие медики не смогли его спасти. Хозяина внедорожника задержали, но вскоре отпустили под обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело.