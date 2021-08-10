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Стало известно, куда исчез телескоп погибшего петербургского студента ИТМО

Родственники погибшего 20-летнего Тимура рассказали 10 августа о первых результатах работы следователей. Правоохранители раскрыли тайну исчезнувшего телескопа. Напомним, на месте гибели молодого человека была найдена лишь пустая коробка из-под прибора.

Со слов близких, Тимур продал телескоп незадолго до смерти. Следователи убедились — деньги за трубу были переведены на счёт студента. Коробка покупателю, судя по всему, не понадобилась. Почему пошёл продавать прибор ночью? Родственники считают, что погибший хотел продемонстрировать его в работе. В семье Тимура отметили, что он озвучивал планы продать телескоп.

20-летний студент Университета ИТМО и преподаватель кружка ракетостроения скончался у дома 23/1 по улице Кораблестроителей после того, как владелец автомобиля «Митсубиши Паджеро» спутал его с угонщиком. В ходе конфликта молодому человеку стало плохо. Приехавшие медики не смогли его спасти. Хозяина внедорожника задержали, но вскоре отпустили под обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело.

Подробности этой истории читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (16)

Чёрт Опасный
Что делает девочка Джессика на пустыре в три часа ночи с учебником квантовой физики под мышкой?
Dim22
А покупатель владелец Паджеро.
tatarin
А сколько "умников" упражнялось в остроумии, когда здравомыслящие люди сразу сказали: "дело со шлепком" шито белыми нитками! Ау! bluxer куда пропал?!
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