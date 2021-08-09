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США вводят санкции против трех российских компаний. Их назвали распространителями оружия массового уничтожения

США ввели санкции против трех российских компаний

Американские власти признали неугодными три российские компании. Их подвергнут ограничениям.

Соединенные Штаты Америки вводят санкции против трех российских компаний. Власти страны считают, что организации нарушили режим нераспространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи.

Соответствующее уведомление американский госдепартамент опубликовал 9 августа на сайте Федерального реестра. Под ограничения попали поставщик химической продукции, лабораторных приборов и оборудования Asia-Invest LLC, авиакомпания Charter Green Light Moscow и научно-производственное предприятие «Пульсар».

Теперь американским властным структурам запрещено что-либо покупать у этих компаний, предоставлять им лицензии и оказывать содействие. Санкции будут действовать в течение двух лет. Также в список неугодных попали компании из Сирии и Ирака.

Ранее «Фонтанка» писала, что конгресс США одобрил санкции против российского газопровода «Северный поток-2».

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Комментарии (1)

266081655
"...Их назвали распространителями оружия массового уничтожения" - ничего удивительного... другого от наших и не ожидаешь....
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