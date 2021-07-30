Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока-2»

Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о финансировании госдепартамента на 2022 год. Согласно внесенным поправкам, американскому президенту могут заблокировать право отказаться от санкций против российского газопровода «Северный поток-2».



Об этом 30 июля сообщил в своем Twitter журналист Bloomberg Джек Фитцпатрик. «За» поправки проголосовали 217 конгрессменов, против — 212. Теперь запрет на отмену санкций против «Северного потока-2» должен одобрить сенат, а затем подписать президент.

