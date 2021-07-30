Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока-2»

Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о финансировании госдепартамента на 2022 год. Согласно внесенным поправкам, американскому президенту могут заблокировать право отказаться от санкций против российского газопровода «Северный поток-2».
Об этом 30 июля сообщил в своем Twitter журналист Bloomberg Джек Фитцпатрик. «За» поправки проголосовали 217 конгрессменов, против — 212. Теперь запрет на отмену санкций против «Северного потока-2» должен одобрить сенат, а затем подписать президент.
Кроме того, в документе прописано увеличение финансовой помощи Украине. Сумма субсидий составит 481,5 млн долларов (на 28,5 млн больше, чем в 2021 году).
Напомним, ранее Берлин и Вашингтон заключили соглашение по российскому газопроводу. Германия обязалась следить, чтобы Россия не смогла использовать «Северный поток-2» как «энергетическое оружие» против Украины. После этого глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжать транзит через Украину и даже увеличит объемы.