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В Петербурге рецидивистка в один день обокрала пенсионеров и распылила баллончик в лицо полицейскому. Суд дал ей 8 лет колонии

Суд отправил в колонию женщину, которая обокрала пенсионеров и распылила баллончик в лицо полицейскому в Петербурге

В один день женщина совершила два преступления в Приморском районе Петербурга и расплатится за них 8 годами заключения.

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор Алене Михай, которая травмировала полицейского и обокрала пару пенсионеров. Женщина уже была ранее судима. Об этом 9 августа сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Было установлено, что в феврале прошлого года Михай проникла в чужую квартиру на улице Матроса Железняка, 37, якобы чтобы проверить счетчики электроэнергии. Угрожая хозяевам, супругам 82 и 83 лет, она забрала из серванта 30 тысяч рублей.

Часом позже на той же улице женщина распылила газовый баллончик в лицо полицейскому, попросившему ее показать удостоверение личности. В результате он получил химические ожоги обоих глаз.

Михай вину не признала, но в суде посчитали иначе — ее приговорили к 8 годам заключения в колонии общего режима. Учитывая приговор саратовского суда от 2017 года, она проведет там 8 лет и 2 месяца.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге оштрафовали мужчину, который пьяным напал на сотрудницу полиции.

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Комментарии (1)

SlawaPiter
Неадекватное решение суда !!! В одиночных пикетах не стояла, на митингах Навального замечена не была, травм пластиковой посудой силовикам не наносила! Понять и простить !
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