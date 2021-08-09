В Петербурге рецидивистка в один день обокрала пенсионеров и распылила баллончик в лицо полицейскому. Суд дал ей 8 лет колонии

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор Алене Михай, которая травмировала полицейского и обокрала пару пенсионеров. Женщина уже была ранее судима. Об этом 9 августа сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.
Было установлено, что в феврале прошлого года Михай проникла в чужую квартиру на улице Матроса Железняка, 37, якобы чтобы проверить счетчики электроэнергии. Угрожая хозяевам, супругам 82 и 83 лет, она забрала из серванта 30 тысяч рублей.
Часом позже на той же улице женщина распылила газовый баллончик в лицо полицейскому, попросившему ее показать удостоверение личности. В результате он получил химические ожоги обоих глаз.
Михай вину не признала, но в суде посчитали иначе — ее приговорили к 8 годам заключения в колонии общего режима. Учитывая приговор саратовского суда от 2017 года, она проведет там 8 лет и 2 месяца.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге оштрафовали мужчину, который пьяным напал на сотрудницу полиции.