В Петербурге рецидивистка в один день обокрала пенсионеров и распылила баллончик в лицо полицейскому. Суд дал ей 8 лет колонии

Суд отправил в колонию женщину, которая обокрала пенсионеров и распылила баллончик в лицо полицейскому в Петербурге