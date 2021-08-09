Петербуржец заплатит штраф за нападение на сотрудницу полиции. Суд оценил удары на 5 тысяч рублей

Куйбышевский районный суд вынес приговор Александру Павлову, который пьяным напал на сотрудницу полиции в центре Петербурга. Об этом 9 августа сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.



Установлено, что вечером 25 мая на трамвайных путях у дома 55 по Литейному проспекту находившийся в состоянии алкогольного опьянения Павлов нарушал общественный порядок. Женщина-полицейский хотела забрать хулигана в отдел, но тот оказал сопротивление и несколько раз ударил ее.



Суд принял во внимание, что мужчина признал вину и раскаялся, ранее он не был судим и не состоит на учетах. Также оказалось, что злоумышленник является инвалидом, как и его жена, вместе с которой он воспитывает ребенка. Павлова оштрафовали на пять тысяч рублей.

