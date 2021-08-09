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Петербуржец заплатит штраф за нападение на сотрудницу полиции. Суд оценил удары на 5 тысяч рублей

В Петербурге оштрафовали мужчину, ударившего сотрудницу полиции на Литейном

Куйбышевский районный суд вынес приговор Александру Павлову, который пьяным напал на сотрудницу полиции в центре Петербурга. Об этом 9 августа сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Установлено, что вечером 25 мая на трамвайных путях у дома 55 по Литейному проспекту находившийся в состоянии алкогольного опьянения Павлов нарушал общественный порядок. Женщина-полицейский хотела забрать хулигана в отдел, но тот оказал сопротивление и несколько раз ударил ее.

Суд принял во внимание, что мужчина признал вину и раскаялся, ранее он не был судим и не состоит на учетах. Также оказалось, что злоумышленник является инвалидом, как и его жена, вместе с которой он воспитывает ребенка. Павлова оштрафовали на пять тысяч рублей.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге задержали женщину, которая с палкой напала на дознавателя Приморского УМВД.

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Комментарии (4)

Мillemelle
то есть одному 4.5 года, другого на 10 лет, а тут штраф на 5 тыс... интересно...
Cashmare
нарушал на рельсы, после сделанного замечания обернулся и стал нарушать блюстительнице порядка на ботинок?
efela
А также суд учел, что это не на митинге, и пластиковой посудой не кидался?
Пьяное быдло - классово близкие, их за нападение на полицейских не сажают?
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