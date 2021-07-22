Подозреваемая в нападении на сотрудницу Приморского УМВД задержана

Обвинение в нападении на сотрудницу полиции предъявлено матери двух сыновей из Приморского района Петербурга. По предварительной информации, именно из-за них она наказывала чужих детей палкой.
О задержании женщины 22 июля сообщил Следственный комитет по Петербургу. По данным «Фонтанки», её личность установили быстро, далеко отходить от места происшествия, чтобы найти фигурантку, не пришлось. Женщина зарегистрирована в одном из соседних домов.
Ей на днях исполнилось 44 года, старшему из её детей 8 лет. Предположительно, он не нашёл общего языка в Сети с ровесниками, после чего мать решила преподать им урок.
Как сообщали в полицейском главке, вечером 21 июля свидетелем того, как на Шуваловском проспекте, 41, палкой бьют двух мальчиков, стала 41-летняя дознаватель Приморского УМВД. Она вмешалась, продемонстрировала корочки, но, похоже, только раззадорила женщину, и та атаковала уже её.
Дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК — применение неопасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти. Фигурантам предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.