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Подозреваемая в нападении на сотрудницу Приморского УМВД задержана

Обвинение в нападении на сотрудницу полиции предъявлено матери двух сыновей из Приморского района Петербурга. По предварительной информации, именно из-за них она наказывала чужих детей палкой.

О задержании женщины 22 июля сообщил Следственный комитет по Петербургу. По данным «Фонтанки», её личность установили быстро, далеко отходить от места происшествия, чтобы найти фигурантку, не пришлось. Женщина зарегистрирована в одном из соседних домов.

Ей на днях исполнилось 44 года, старшему из её детей 8 лет. Предположительно, он не нашёл общего языка в Сети с ровесниками, после чего мать решила преподать им урок.

Как сообщали в полицейском главке, вечером 21 июля свидетелем того, как на Шуваловском проспекте, 41, палкой бьют двух мальчиков, стала 41-летняя дознаватель Приморского УМВД. Она вмешалась, продемонстрировала корочки, но, похоже, только раззадорила женщину, и та атаковала уже её.

Дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК — применение неопасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти. Фигурантам предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Комментарии (14)

John Reed
Вычислила щеглов по ip...
RemyMartin
Корочки продемонстрировала, а хорошую физподготовку не продемонстрировала.
AlBerkut
Самка бибизяны взяла в руки палку?
И это всё потому что её личинок в интернетиках обидели?
Однако, даже не удивительно, что старшего в 36 родила... И сама разбираться пошла, 'сильная и независимая'.....
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