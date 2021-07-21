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Била палкой детей и дознавателя. Подозреваемой в нападении на полицейскую в Петербурге примеряют ещё одну статью

В Петербурге на Шуваловском женщина ударила заступившуюся за детей сотрудницу полиции

В петербургском главке рассказали подробности нападения женщины на сотрудницу Приморского УМВД. Дознаватель попала под удар, вступившись за детей.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 21 июля, 41-летняя дознаватель УМВД России по Приморскому району накануне стала свидетелем жестокого обращения с детьми: во дворе дома на Шуваловском проспекте, 41/1, женщина била деревянной палкой двух мальчиков лет восьми на вид.

Сотрудница, которая шла домой, вернулась к работе: представилась и потребовала прекратить. Женщина покрепче ухватила палку и ударила дознавателя.

В Следственном комитете по материалам полиции возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Поиски агрессивной горожанки продолжаются, статья 318 УК, вероятно, будет не единственной, которую ей предъявят.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту избиения детей. Приняты меры к розыску и задержанию нападавшей женщины», — сообщили в МВД, уточнив, что пострадавшая сотрудница обращалась за медицинской помощью.

По данным «Фонтанки», личность подозреваемой уже установлена. Причина её отношения к мальчикам тоже не секрет для полицейских. По предварительным данным, палкой женщина воспитывала ребят, которые обидели её сына в Сети.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Antuan Rokanten
Многие женщины намного агрессивнее мужчин. Этот пример нам данный факт хорошо показывает. Забьют до смерти и глазом не моргнут. Упаси бог на такой жениться. Ведь сначала бывает непонятно...
Wert
Ого
viking
молодец дознаватель!
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