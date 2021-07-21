Била палкой детей и дознавателя. Подозреваемой в нападении на полицейскую в Петербурге примеряют ещё одну статью

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 21 июля, 41-летняя дознаватель УМВД России по Приморскому району накануне стала свидетелем жестокого обращения с детьми: во дворе дома на Шуваловском проспекте, 41/1, женщина била деревянной палкой двух мальчиков лет восьми на вид.

Сотрудница, которая шла домой, вернулась к работе: представилась и потребовала прекратить. Женщина покрепче ухватила палку и ударила дознавателя.



В Следственном комитете по материалам полиции возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Поиски агрессивной горожанки продолжаются, статья 318 УК, вероятно, будет не единственной, которую ей предъявят.

