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В Петербурге ищут женщину, избившую сотрудницу полиции напротив участкового пункта

Сотрудница полиции при исполнении подверглась нападению в Приморском районе Петербурга. Следственный комитет отреагировал возбуждением уголовного дела.

Как сообщили в ведомстве 21 июля, накануне вечером неизвестная женщина агрессивно отреагировала на законные требования сотрудницы УМВД на Шуваловском проспекте, 41/1.

«Нанесла не установленным следствием предметом последней не менее двух ударов в область головы и конечностей. После чего с места происшествия скрылась», — рассказывают в СК.

Нападение произошло под боком у правоохранителей: участковый пункт полиции расположен в здании напротив.

В Следственном комитете возбудили дело по части 1 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти, неопасного для здоровья). Подозреваемую ищут. «Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и области.

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Комментарии (17)

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Ну, вообще-то, есть одна юридическая лазейка. Ударяя правоохранителя авоськой, надо выкрикивать: "Нургалиев разрешил!"
sakorol
Бастрыкин еще не интересовался конфликтом?
RemyMartin
Как так-то? Товарку можно сказать отоваривают, а в дежурной части что, ставки делали?
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