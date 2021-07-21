В Петербурге ищут женщину, избившую сотрудницу полиции напротив участкового пункта

Как сообщили в ведомстве 21 июля, накануне вечером неизвестная женщина агрессивно отреагировала на законные требования сотрудницы УМВД на Шуваловском проспекте, 41/1.



«Нанесла не установленным следствием предметом последней не менее двух ударов в область головы и конечностей. После чего с места происшествия скрылась», — рассказывают в СК.

Нападение произошло под боком у правоохранителей: участковый пункт полиции расположен в здании напротив.

В Следственном комитете возбудили дело по части 1 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти, неопасного для здоровья). Подозреваемую ищут. «Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и области.