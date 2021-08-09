Необычный оттенок воды не обходят стороной прохожие — останавливаются для фотографий. Уток, которые спокойно плавают в позеленевшей воде, изменения не смущают.

Как объяснили «Фонтанке» в комитете по природопользованию, в прудах происходит размножение цианобактерий. Это сине-зеленые водоросли, из-за избыточной массы которых создается своеобразный ковер на поверхности воды изумрудного цвета. У берегов, где вода прогревается сильнее всего, такой «настил» плотнее, а вокруг можно почувствовать болотный запах. Все это, как заявили в комитете, естественные процессы, которые встречаются на всем Северо-Западе.

«Сине-зеленые водоросли не являются наплавным загрязнением и мусором или укоренившейся водной растительностью, их извлечение не осуществляется. При этом эксперты отмечают, что универсальной методики борьбы с сине-зелеными водорослями не существует», — добавили там.



При этом комитет напомнил, что проводит работы на акваториях Таврического сада и с начала лета по конец сентября избавляется там от растений. «Но сине-зеленые — это не мусор и не укоренившаяся водная растительность, которую можно скосить», — уточнили там.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что из-за экстремальной жары в водоемах Петербурга и Ленобласти поднялась температура и их захватили сине-зеленые водоросли. Эксперты объясняли, в чем их опасность для человека.



В прошлые годы водоросли уже считали причиной массовой гибели уток. Этим летом после купания в Финском заливе умерла полуторагодовалая собака. Специалисты не исключают, что водоросли могли отравить животное.

