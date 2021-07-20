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Петербург и Ленобласть захватили сине-зеленые водоросли. Эксперты рассказали, в чем их опасность для человека

В Петербурге и Ленобласти появился риск массовой гибели рыбы в водоемах

Из-за экстремальной жары в водоемах Петербурга и Ленобласти поднялась температура. На минувшей неделе Нева оказалась на пять градусов теплее нормы, а река Ижора — почти на десять. Это идеальная среда для распространения и отмирания сине-зеленых водорослей, которые делают водоёмы опасными для животных и людей.

«На акватории рек и Финского залива мы наблюдаем большие скопления этих сине-зеленых водорослей. В период их разложения выделяется в атмосферу неприятный запах, многие жители считают, что это связано со сбросом неочищенных сточных вод, однако это естественный процесс их отмирания», — сообщила заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Елена Таргоний 20 июля на пресс-конференции ТАСС.

Кроме того, цветение водорослей влияет на качество воды. Скопление большого количества цианобактерий является источником биологического загрязнения и увеличивает риск массовой гибели рыбы из-за уменьшения объемов кислорода в водоемах.

Директор Государственного гидрологического института Сергей Журавлев добавил, что потенциальную опасность сине-зеленых водорослей не стоит недооценивать. Кажущиеся безобидными они могут принести серьезный вред не только животным, но и людям.

«Они называются водорослями, звучит безобидно. Фактически это бактерии. Из-за них происходит именно бактериальное загрязнение водоемов. Когда люди купаются в водоемах с обильным цветением сине-зеленых, не дай бог проглатывают эту воду, или же она попадает на слизистую, это может вызвать очень неприятные последствия, особенно у детей», — отметил Журавлев.

В начале июня «Фонтанка» писала, что в Петербурге сине-зеленые водоросли зацвели раньше времени. Директор Института озероведения РАН Шамиль Поздняков рассказал, что цианобактерии выделяют токсины, которые могут вызывать экземы и отравления.

Специалист предупредил, что лучше воздержаться от купания в зеленой воде с мелкими частицами водорослей. В случае, если она попала в организм, необходимо вызвать рвоту или выпить активированный уголь.

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Комментарии (2)

Sibirski Valenok
С сине-зелёными водорослями прекрасно справляется другая водоросль - хлорелла. Многие фирмы её выращивают и продают именно для очистки водоёмов от сине-зелёных! Что, эксперты такие тупые ?!
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