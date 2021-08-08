FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +22
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
14
Печать

Любителя люксовых авто и дрифта отпустили после задержания за тонировку в Петербурге. На свободе он пробыл недолго

Блогера и любителя дорогих машин Артема Макарова задержали во второй раз за два дня в Петербурге

Недолго продлилась свобода блогера Артема Макарова, которого накануне задержали за отказ снять с машины тонировку, а сегодня отпустили до суда. Последнюю сторис в Instagram он запостил 8 августа из машины полиции.

В социальных сетях Макарова все чаще стали появляться истории о пристальном внимании к нему органов правопорядка. Накануне «Фонтанка» писала, что 22-летнего петербуржца отправили в изолятор до суда из-за отказа снять тонировку с автомобиля «Мерседес», который стоит на балансе компании его отца «Питеройл». Протокол на него составили за неповиновение сотрудникам полиции.

После полудня 8 августа он уже выкладывал сторис о том, что до суда его отпустили и выражал благодарность товарищам, которые не бросили его в беде.

Три часа спустя он уже обещал подписчикам суперконтент.

Фото: скрин Артем Макаров Instagram
ПоделитьсяПоделиться

Молодого человека остановил наряд полиции на дороге и повез на медосвидетельствование. Причина остановки пока неизвестна. «Фонтанка» запросила в ГУ МВД комментарий по ситуации.

В апреле этого года Макаров уже становился героем «Фонтанки», когда его автомобиль засняли на дамбе: за ним ехала «Шкода», из багажника которой торчал оператор.

В своих соцсетях он регулярно постит фото люксовых автомобилей и быстрой езды.

Фото: скрин Артем Макаров Instagram
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

change_it
золотые детки путинской эпохи. Ну да какая эпоха - такие и детки.
aaignat
Ждём его сторис про продырявлевание из камеры
Mash
Когда отпрыск, как повод отжать компанию папы
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний