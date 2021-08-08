В социальных сетях Макарова все чаще стали появляться истории о пристальном внимании к нему органов правопорядка. Накануне «Фонтанка» писала, что 22-летнего петербуржца отправили в изолятор до суда из-за отказа снять тонировку с автомобиля «Мерседес», который стоит на балансе компании его отца «Питеройл». Протокол на него составили за неповиновение сотрудникам полиции.
После полудня 8 августа он уже выкладывал сторис о том, что до суда его отпустили и выражал благодарность товарищам, которые не бросили его в беде.
Три часа спустя он уже обещал подписчикам суперконтент.
Молодого человека остановил наряд полиции на дороге и повез на медосвидетельствование. Причина остановки пока неизвестна. «Фонтанка» запросила в ГУ МВД комментарий по ситуации.
В апреле этого года Макаров уже становился героем «Фонтанки», когда его автомобиль засняли на дамбе: за ним ехала «Шкода», из багажника которой торчал оператор.
В своих соцсетях он регулярно постит фото люксовых автомобилей и быстрой езды.