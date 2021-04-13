Mercedes, записанный на компанию «Питеройл», засняли на КАД с двух сторон: недовольные участники дорожного движения сзади, и человек в багажнике «Шкоды» спереди.

Видео от очевидцев накануне было выложено в группе «Дорожный инспектор», 13 апреля появилась и другая часть записи. На ней отчетливо видно, что из багажника белой «Шкоды» торчат две руки и камера в них. Фотограф дает водителю Mercedes команды.

По данным из базы Российского союза автостраховщиков, Mercedes ранее был оформлен на компанию «Питеройл», принадлежит которая Алексею Макарову. Автомобиль регулярно появляется на странице в Instagram 22-летнего Артема Макарова. У молодого человека почти 20 тысяч подписчиков. Mercedes позирует, например, у входа в Эрмитаж, на тротуаре у бутика Louis Vuitton, задними колесами на пешеходном переходе с подписью: «Есть негласное правило: у кого кошелёк, тот и прав».

Видео дрифта из того же аккаунта в центре Петербурга в августе прошлого года стало поводом для встречи с полицией. «Сидели в рестике, приехал сотрудник ГИБДД», — описал Артем. Внимание к себе со стороны ДПС ему не понравилось, речь даже шла о «превышении должностных полномочий», однако, как он рассказал «Фонтанке», история закончилась «ничем». «Наши органы не умеют работать и нарушают любые права граждан. За что потом приходится отвечать по закону уже на вышестоящих инстанциях», — был немного загадочен молодой человек.

Что касается записи с дамбы, то Макаров объяснил, что они просто снимали видео. «Какой-то жести я не делал, — добавил водитель. — Правила нарушаются сотни раз каждый день в СПб. Мы в данной ситуации даже не мешали движению».

Договор ОСАГО на «Шкоду» оформлен на некоего Александра Вячеславовича Ч. Машина регулярно мелькает на снимках Александра Чеботарева, с которым в соцсетях дружен Макаров. Он тоже блогер, занимается фото и видеосъемкой. На момент публикации на сообщение «Фонтанки» он не ответил.

