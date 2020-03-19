В Петербурге задержан гендиректор компании «Питеройл». Статья — самоуправство

По информации «Фонтанки», в ночь на 19 марта следствием ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержан на двое суток генеральный директор и владелец известной компании «Питеройл», 55-летний Алексей Макаров. Уголовное дело в отношении него возбуждено по части второй статьи 330 УК — «самоуправство с угрозой применения насилия».

Владельцу фирмы «Питеройл» вменяют самоуправство с угрозой. «Фонтанка» узнала, что фактическое задержание произошло в петербургском ресторане после подконтрольной передачи ему денег. Это необычно.

По данным нашего издания, фактическое задержание Макарова произошло к вечеру 18 марта в ресторане «Баклажан» в ТРК «Европолис» на Лесном проспекте. Ему предъявили удостоверения после того, как его собеседник подконтрольно передал Макарову 700 тысяч рублей. Это удивительно, исходя из уровня компании «Питеройл».



ООО «Питеройл» зарегистрировано в декабре 2015 года на проспекте Медиков в Петербурге. Компания специализируется на оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом. Основной их продукт — топливные карты для заправки коммерческого транспорта. Фирма хвастается контактами с британо-нидерландским гигантом Shell. Зарубежные коллеги называют PiterOil чуть ли не дилером топливных карт № 1 в России, а на главной странице сайта фирмы опубликованы фото генерального директора с исполнительным директором Shell Маартеном Ветселааром. Среди партнеров «Питеройл» указаны также «Газпром нефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Несте», «Татнефть».



Подробнее об интриге, которую, как ни странно, инициировало Управление собственной безопасности полицейского главка, читайте на 47news. Коллеги представили к новости и фотоотчет.

