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Любитель люксовых автомобилей и дрифта угодил в изолятор. Наручники блогер из Петербурга примерил из-за тонировки

Блогера задержали в Петербурге из-за тонировки автомобиля

Блогер Артем Макаров задержан в Петербурге за неповиновение распоряжению полиции. Он отказался снимать с «Мерседеса» от AMG тонировку.

О задержании 7 августа рассказано в сторис на странице Макарова, видео выложил его приятель, который был свидетелем задержания. «Ну вы даете, конечно, может, и меня задержите?» — «Мы ничего не даем», — слышен за кадром диалог между сотрудником и другом Макарова.

instagram.com/artem.6.3

По его словам, поводом стало требование избавиться от незаконной тонировки. По практике, если водитель не делает этого на месте, протокол на него оформляется за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, этот административный состав предусматривает арест.

По словам петербуржца, в понедельник Макарова ждет суд, пока он в изоляторе. «Голос веселый. Сказал, в Турции отели лучше».

Последний раз про Макарова «Фонтанка» писала в апреле. Тогда его автомобиль засняли на дамбе — за ним ехала «Шкода», из багажника которой торчал оператор. Блогер постит фото люксовых автомобилей и периодически напоминает, что у него много денег.

Артем Макаров — сын Алексея Макарова, владельца компании «Питеройл», которая занимается оптовой торговлей топливом.

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Комментарии (12)

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.... вырожденцы, каждые выходные из клубов обдолбанные разезжаются.
SU LUX INN
снова Власти выдавливают из страны Лучших людей! хотите новый Философский пароходик?
Петр Петров
Превышение в чистом виде!!! Но путинский суд покроет оборотней в погонах, ему не впервой
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