На особом контроле были и наиболее уязвимые участки. Среди них небезызвестная Парашютная улица . Там сотрудники дежурили еще до дождя. Во время ливня специалисты спасали проблемный участок с помощью непрерывно работающего насоса мощностью 650 куб. м воды в час. Так удалось снизить нагрузку на коллектор.

Как уточнили там, дождь пришел с юга и сместился к северным районам города. Однако больше всего досталось Пушкинскому району, где зафиксировали 27 мм осадков. Еще до ливня в приемных резервуарах главных насосных станций города был понижен уровень воды до минимально разрешенного.

В Водоканале также рассказали и о причинах скопления воды на Парашютной, а их оказалось несколько. Первая — жилой массив 70-х годов там окружает асфальт с низкой проницаемостью, что создает нагрузку на канализации. Вторая — в проблемном участке есть естественный уклон, куда стекается весь объем осадков с прилегающей территории, а магистраль при этом принимает стоки всех ближайших зданий и сооружений. Третья — проблему могут усугублять забитые бытовым мусором ливневки и канализации.



В настоящий момент, как добавили в предприятии, уже завершены предпроектные проработки по строительству канализационных сетей на Парашютной для отвода воды с перекрестков напрямую в коллектор.



Как ранее писала «Фонтанка», Петербург за первую неделю августа уже перевыполнил месячную норму по осадкам. Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что за минувшую субботу в городе выпало 31 мм дождей — это второе значение после 3 августа (тогда выпало 42 мм).