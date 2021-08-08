РЖД начали собственное расследование после отравления детей в поезде Мурманск — Адлер

Холдинг «Российские железные дороги» начал собственное расследование массового отравления в поезде Мурманск — Адлер. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе компании.



Сотрудники холдинга устанавливают, что привело к госпитализации десятков детей, которые следовали в составе организованной группы. В том числе будет проверено и соблюдение условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане. Как отметили в компании, его обслуживало ООО «НТС».



В ОАО «РЖД» заявили, что «внимательно следят» за состоянием детей. Как уточнили там, их здоровью ничего не угрожает, несовершеннолетние чувствуют себя удовлетворительно. Детей и сопровождающих силами компании бесплатно доставят к месту отдыха.

