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РЖД начали собственное расследование после отравления детей в поезде Мурманск — Адлер

Холдинг «Российские железные дороги» начал собственное расследование массового отравления в поезде Мурманск — Адлер. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе компании.

Сотрудники холдинга устанавливают, что привело к госпитализации десятков детей, которые следовали в составе организованной группы. В том числе будет проверено и соблюдение условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане. Как отметили в компании, его обслуживало ООО «НТС».

В ОАО «РЖД» заявили, что «внимательно следят» за состоянием детей. Как уточнили там, их здоровью ничего не угрожает, несовершеннолетние чувствуют себя удовлетворительно. Детей и сопровождающих силами компании бесплатно доставят к месту отдыха.

Как писала «Фонтанка», из-за отравления в поезде госпитализировали 87 несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Комментарии (2)

veteran78
"Собственное расследование." что бы найти любую зацепку и отмазаться.
altnec
Задам вопрос к РЖД.
Какая сумма страховки выплачена пассажирам из-за отравления за последние 10 лет? с расшифровкой по годам?
Ответа не будет, будьте уверены.
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