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Число пострадавших детей из-за отравления в поезде на Кубани выросло до 87

Количество госпитализированных детей после отравления в поезде на Кубани достигло 87. Об этом 8 августа пишет ТАСС https://tass.ru/proisshestviya/12083807 со ссылкой на региональный оперштаб.

Большинство пострадавших находятся в Туапсинской центральной районной больнице, там лечатся 67 детей. В Апшеронской сейчас 12 несовершеннолетних, а в Белореченской — восемь. По данным властей региона, дети находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

В поезде Мурманск — Адлер было 246 несовершеннолетних и 24 сопровождающих. После того как дети поужинали в вагоне-ресторане, им стало плохо и их госпитализировали с признаками кишечной инфекции. Как писала «Фонтанка», по данному факту было возбуждено уголовное дело.

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