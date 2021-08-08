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Адмирала Лобанова с воинскими почестями похоронили в Петербурге в одной ограде с убитыми женой и сыном

С воинскими почестями на Серафимовском кладбище в Петербурге 8 августа проводили адмирала в отставке Леонида Лобанова. Помимо дочери с внуками, проститься с ним пришли еще с десяток человек, в основном военных пенсионеров. Был и прощальный залп.

Речей на похоронах было немного. Об убийстве жены и сына не вспоминали. Говорили только хорошее.

Его 63-летняя дочь, которая из Мурманска, где живет, 24 июля забила тревогу, написала погибшему отцу стихотворение: «Дорогой папочка. Почему я тебе не сказала, что ты лучший из людей. Не сказала и вот опоздала, это будет печалью моей... одной крови с тобой мы были, ко всему был у нас интерес», — сквозь слезы читала она по бумажке.

Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру».

Проститься с Лобановым пришла и соседка, которая прожила рядом с семьей адмирала почти 60 лет. Она сказала, что они были очень порядочные люди, и ей тяжело пережить утрату.

«Я вместе с Леней поступил в Нахимовское училище в 1946... Я его познакомил с Неллей. И сейчас принес вот приглашение на свадьбу на 31 декабря 1956-го... В день ВМФ мы стали беспокоиться, когда не позвонил и поздравил, и мы не могли его найти... Я и сейчас не могу отойти от этой утраты, но то что он порядочный, добрый, но чуть-чуть закрытый человек, знали все мы... Он прошел славный путь...Чист душой и любит море», — сказал один из участников гражданской панихиды.

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Похоронили Леонида Лобанова около часа дня. А в 15:00 началось прощание с его 84-летней супругой и их 56-летним сыном. На нем не говорили долгих прощальных слов, присутствовали только родственники — семь человек. Дочь и сестра после отпевания, на котором у закрытых гробов, стоять рядом с которыми было сложно из-за запаха, пели псалмы четверо из церковного хора, что-то тихо сказала у могилы. После чего мать и сына похоронили. В одной ограде с отцом.

Тела 84-летней Нелли Лобановой и её 56-летнего сына, как писала «Фонтанка», нашли в квартире на улице Бутлерова 24 июля. Мать и сын лежали на диване. Их сначала забили сковородкой, потом перерезали горло и вскрыли животы. Подозреваемым сразу же стал сам Лобанов. Однако привлечь его к ответственности было невозможно — он погиб под колесами электрички 16 июля.

Подробнее о трагедии читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (26)

266164455
Земля им - пухом...!
...а, вердикты выносить эт даааа - хватает любителей, особенно из тех, у кого рыло в таком дерьме замазанно...
Научитесь рассуждать не осуждая и может тогда вам и жить станет полегче, товариСЧи судьи
Яхта
Как свирбит у фотанки, копаются в чужой трагедии
Karl_Ivanovich
Списали "висяк" на адмирала.
А что? - Все трое мертвы и с наследниками определённость есть.
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