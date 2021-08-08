Речей на похоронах было немного. Об убийстве жены и сына не вспоминали. Говорили только хорошее.

Его 63-летняя дочь, которая из Мурманска, где живет, 24 июля забила тревогу, написала погибшему отцу стихотворение: «Дорогой папочка. Почему я тебе не сказала, что ты лучший из людей. Не сказала и вот опоздала, это будет печалью моей... одной крови с тобой мы были, ко всему был у нас интерес», — сквозь слезы читала она по бумажке.

Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру».

Проститься с Лобановым пришла и соседка, которая прожила рядом с семьей адмирала почти 60 лет. Она сказала, что они были очень порядочные люди, и ей тяжело пережить утрату.



«Я вместе с Леней поступил в Нахимовское училище в 1946... Я его познакомил с Неллей. И сейчас принес вот приглашение на свадьбу на 31 декабря 1956-го... В день ВМФ мы стали беспокоиться, когда не позвонил и поздравил, и мы не могли его найти... Я и сейчас не могу отойти от этой утраты, но то что он порядочный, добрый, но чуть-чуть закрытый человек, знали все мы... Он прошел славный путь...Чист душой и любит море», — сказал один из участников гражданской панихиды.

Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру». Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру». Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру». Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру». Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру». Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру». Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру». Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру». Поделиться Поделиться







Похоронили Леонида Лобанова около часа дня. А в 15:00 началось прощание с его 84-летней супругой и их 56-летним сыном. На нем не говорили долгих прощальных слов, присутствовали только родственники — семь человек. Дочь и сестра после отпевания, на котором у закрытых гробов, стоять рядом с которыми было сложно из-за запаха, пели псалмы четверо из церковного хора, что-то тихо сказала у могилы. После чего мать и сына похоронили. В одной ограде с отцом.

Тела 84-летней Нелли Лобановой и её 56-летнего сына, как писала «Фонтанка», нашли в квартире на улице Бутлерова 24 июля. Мать и сын лежали на диване. Их сначала забили сковородкой, потом перерезали горло и вскрыли животы. Подозреваемым сразу же стал сам Лобанов. Однако привлечь его к ответственности было невозможно — он погиб под колесами электрички 16 июля.

