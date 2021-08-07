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В коронавирусных больницах Петербурга освобождаются койки, хотя госпитализированных меньше не становится

За сутки в больницы увезли 290 заболевших коронавирусом петербуржцев

Из петербургских больниц чаще выписывают коронавирусных пациентов, чем привозят. Количество желающих привиться немного снизилось.

Данные на 7 августа приведены в «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге», который составляет Смольный. Судя по ним, за последние сутки в коронавирусные стационары привезли ровно столько же пациентов, сколько и днем раньше, — 290 человек. Выписали 389, что в целом снизило количество занимающих инфекционные койки пациентов до 5613 (5779 сутками ранее).

Врачи следят за здоровьем 46 тысяч пациентов, которые лечатся амбулаторно.

За сутки вакцину получили 24 859 человек, это на семь сотен меньше, чем днем ранее. Первым компонентом привились 5,5 тысячи петербуржцев.

Заразились ковидом, согласно федеральной официальной статистике, за 24 часа почти две тысячи жителей Петербурга.

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Комментарии (5)

264527831
Не в сказке сказать, не пером описать. Чудо чудное, диво дивное.
262126571
И куда деваются из больниц люди? Мрут активно?
Avs7153
Во время жаркого боя у китайского пулумётчика Ляо кончились патроны.
—Командир! Стрелять больше нечем!
—Но ты ведь коммунист, Ляо!
И пулемёт снова застрочил...
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