В коронавирусных больницах Петербурга освобождаются койки, хотя госпитализированных меньше не становится

Данные на 7 августа приведены в «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге», который составляет Смольный. Судя по ним, за последние сутки в коронавирусные стационары привезли ровно столько же пациентов, сколько и днем раньше, — 290 человек. Выписали 389, что в целом снизило количество занимающих инфекционные койки пациентов до 5613 (5779 сутками ранее).



Врачи следят за здоровьем 46 тысяч пациентов, которые лечатся амбулаторно.



За сутки вакцину получили 24 859 человек, это на семь сотен меньше, чем днем ранее. Первым компонентом привились 5,5 тысячи петербуржцев.

