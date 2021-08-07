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В Петербурге снова более 1900 случаев коронавируса за сутки. По России небольшое снижение

Статистика по заболеваемости коронавирусом в Петербурге и по России за 7 августа

За последние сутки в России выявили 22 320 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость незначительно упала: накануне было зафиксировано 22 660 случаев. В Петербурге уже месяц этот показатель держится практически на одном уровне: за последние 24 часа 1904 заболевших (вчера было 1909, 5 августа — 1911).

Город по-прежнему на втором месте в стране по этому показателю. На первом Москва, но разрыв всё сокращается: за сутки в столице выявили 2235 заболевших. На третьем месте Подмосковье с 1455 случаями. За весь период пандемии в России выявлено 6 424 884 случая коронавируса.

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Комментарии (4)

264527831
От вакцины хмурый день светлей,
От вакцины в небе …. Звездочка проснется,
Поделись вакциною своей,
И она к тебе не раз еще вернется!
olla
и команды не было, и деньги врачам еще получать хочется - не все ипотеки закрыты )
syshsun
Значит не было команды писать 1400 или 900.
К выборам,будет все чик-пук с коронкой.
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