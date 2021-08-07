В Петербурге снова более 1900 случаев коронавируса за сутки. По России небольшое снижение

Заболеваемость незначительно упала: накануне было зафиксировано 22 660 случаев. В Петербурге уже месяц этот показатель держится практически на одном уровне: за последние 24 часа 1904 заболевших (вчера было 1909, 5 августа — 1911).



Город по-прежнему на втором месте в стране по этому показателю. На первом Москва, но разрыв всё сокращается: за сутки в столице выявили 2235 заболевших. На третьем месте Подмосковье с 1455 случаями. За весь период пандемии в России выявлено 6 424 884 случая коронавируса.

